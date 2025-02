Forza Italia, Ciangherotti: “Concludo il mandato a livello provinciale e comunale e cedo il testimone”

Albenga. Non ricoprirà più il ruolo di vice coordinatore provinciale né comunale, ma proseguirà comunque il suo cammino in Forza Italia. La motivazione ufficiale è riconducibile a “motivi familiari”, ma tra le righe della nota con cui ha ringraziato i cittadini “per la fiducia e il sostegno”, sembrano evidenti le frizioni interne al partito.

Stiamo parlando di Eraldo Ciangherotti, uno degli esponenti più noti e votati del ponente savonese: per lui un ricco bottino di 503 preferenze raccolte alle ultime elezioni comunali (candidato più votato della coalizione di centrodestra) e di 1.282 ottenute nelle recenti elezioni regionali.

Non si può parlare di uno strappo vero e proprio (come detto resterà comunque tesserato e attivo all’interno di Forza Italia), ma sicuramente di una decisione che fa e farà molto rumore.

Difficile, infatti, non fare un parallelo con quanto già accaduto ad Alassio, dove a farne le spese era stato il sindaco di Alassio Marco Melgrati, sostituito nella carica di coordinatore provinciale di FI da Luigi Pignocca.

E, al di là delle smentite di rito dei diretti interessati, si tratta di movimenti seguiti al rientro a pieno titolo di Angelo Vaccarezza all’interno del partito.

In primis, Ciangherotti ha comunque voluto ringraziare i cittadini di Albenga e del savonese per i risultati raggiunti nelle elezioni comunali e regionali: “Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento ai cittadini di Albenga per il loro sostegno costante. Sono la conferma di un mio legame profondo con la gente e del valore dell’ascolto e della presenza sul territorio”.

Poi il discorso prosegue, con chiare ombre: “Se da un lato il mio modo di fare politica può risultare scomodo all’interno dei partiti, – ha infatti precisato Ciangherotti, – dall’altro trova invece riscontro e fiducia tra i cittadini. Il motivo è semplice: non mi sono mai lasciato coinvolgere nei giochi di palazzo, ma ho sempre posto al centro del mio operato il contatto diretto con le persone, il loro ascolto e il loro bisogno di risposte concrete”.

“Nel mio percorso politico ho sempre condiviso il principio che mi ha guidato fin dall’inizio e che mi ha sempre ribadito il nostro coordinatore regionale Carlo Bagnasco: la nostra fortuna, come diceva proprio Silvio Berlusconi, che da imprenditore è sceso in campo nella politica, è quella di avere un proprio lavoro e di poterci impegnare nella politica per la passione della politica, non per il bisogno di lavorare. Questo spirito ha sempre contraddistinto il mio servizio per la comunità, permettendomi di agire con libertà, senza compromessi e con il solo obiettivo di fare il bene di Albenga e dei suoi cittadini”, ha proseguito il rappresentante forzista ingauno.

Ed un altro evidente segno di frizione sembra evincersi dai ringraziamenti alla politica: “Ringrazio l’ex coordinatore Marco Melgrati e il consigliere regionale capogruppo di Forza Italia Carlo Bagnasco insieme all’onorevole Roberto Bagnasco per avermi affidato, due anni fa, un ruolo all’interno del partito, – e qui arriva quella che sembra una frecciata non proprio velata, – soprattutto in un momento in cui altri sembravano essersi defilati per poi tornare a giochi fatti. Adesso, però, anche per motivi familiari, è giunto il momento di passare volentieri il testimone”.

“Domenica prossima, a Savona, si terranno i congressi provinciali e comunali di Forza Italia, ed è per questa ragione che concludo il mio mandato con gli auguri di buon lavoro al nuovo coordinamento che si insedierà sia a livello provinciale che comunale, certo che saprà proseguire con passione e dedizione il percorso di crescita del nostro partito e della nostra comunità. La mia strada continua, con un percorso civico, senza mai rinnegare la mia appartenenza, sempre al servizio della mia città e della mia gente”, ha concluso Ciangherotti.