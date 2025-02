Savona. Confcommercio Savona ospita un corso gratuito dedicato alla celiachia per guidare i ristoratori, gli albergatori, gli addetti alle mense scolastiche, le mense di comunità e i commercianti di prodotti alimentari nella somministrazione senza glutine.

L’iniziativa è stata promossa dalla Regione Liguria, Aic-Associazione italiana celiachia Liguria e Università degli studi di Genova.

Confcommercio Savona e Confesercenti Savona hanno deciso di portare l’importante corso nella nostra provincia, in collaborazione con le rispettive associazioni di categoria dei pubblici esercizi Fipe-Confcommercio e Fiepet-Confesercenti.

L’appuntamento è lunedì 24 febbraio, dalle ore 9 alle 13,30, nell’aula magna di Confcommercio Savona-Torre Vespucci, corso Ricci 14.

La partecipazione al corso è libera e gratuita, previa registrazione. Il corso è propedeutico all’eventuale successivo inserimento dei locali nel network dell’Associazione.

È possibile iscriversi dal sito Confcommercio Savona.

PROGRAMMA

Durante il corso, esperti del settore (medici, dietisti, tecnologi dell’alimentazione) forniranno informazioni essenziali sulle normative, sulla gestione delle contaminazioni e sulle migliori strategie per offrire un servizio sicuro e di qualità ai clienti con intolleranza al glutine.

In Liguria sono oltre 6.500 le persone che soffrono di celiachia, un’intolleranza permanente alle proteine del glutine che colpisce l’1% della popolazione adulta o pediatrica.

Negli ultimi anni sono stati compiuti molti progressi per permettere ai celiaci di convivere sempre più facilmente con l’intolleranza e con una dieta appropriata senza glutine anche quando mangiano fuori casa.