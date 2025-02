Commemorazione per Sandro Pertini a Stella, Arboscello: “La sua figura rimane un modello per tutti noi”

Stella. Questa mattina il vice presidente del Consiglio regionale, Roberto Arboscello, ha partecipato in rappresentanza della Regione Liguria alla cerimonia commemorativa “Un fiore per Sandro”, in occasione dell’anniversario della scomparsa dell’illustre presidente della Repubblica.

La manifestazione si è svolta nel Comune di Stella, città natale di Pertini, e ha visto la partecipazione della scuola di primo grado locale, testimoniando il forte legame tra la figura del Presidente e le giovani generazioni.

“Sandro Pertini è stato un punto di riferimento fondamentale per la storia del nostro Paese. Il suo esempio di integrità, coraggio e giustizia sociale è ancora oggi un modello per tutti noi”, ha dichiarato Arboscello.

“La presenza di giovani studenti a questa commemorazione è particolarmente significativa: Pertini li ha sempre considerati il fulcro del futuro dell’Italia, oggetto della sua cura costante. Il suo mandato presidenziale è stato anche una missione educativa, volta a trasmettere i valori della democrazia, della libertà e della partecipazione civile”.

“Ricordarlo vuol dire tenere vivi quei valori e tramandarli” ha concluso il vice presidente del Consiglio regionale.