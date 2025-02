Come trasportare e conservare i liquidi: una guida a cisterne e serbatoi

Trasportare e stoccare acqua o altri liquidi può risultare complesso senza gli strumenti adeguati. In commercio, esistono diverse tipologie di serbatoi e cisterne, tutte realizzate con materiali robusti e resistenti, capaci di rispettare le normative di sicurezza.

Questi contenitori sono disponibili in vari formati e design, per rispondere a diverse necessità, che si tratti di ambienti domestici, agricoli, industriali o per il recupero delle acque piovane.

Grazie alla loro versatilità, offrono una soluzione sicura ed efficiente per la gestione delle risorse liquide, garantendo durata, protezione e praticità d’uso. Tuttavia, non è indispensabile solo scegliere la cisterna più adatta, ma anche acquistarla presso rivenditori professionisti, seri e affidabili, come ad esempio PackServices.

Cisterne IBC

Tra le diverse cisterne acqua disponibili in commercio è possibile citare i contenitori IBC in plastica. Si tratta di contenitori con una capacità standard di 1000 litri, che permettono di stoccare e trasportare liquidi in maniera sicura ed efficiente. Oltre all’acqua, infatti, tali contenitori possono essere utilizzati per prodotti alimentari, liquidi pericolosi e sostanze chimiche.

Grazie alla loro struttura robusta, i contenitori IBC in plastica garantiscono un’elevata resistenza agli urti e agli agenti atmosferici, e ciò li rende adatti sia per ambienti interni che per l’uso all’aperto. La protezione contro i raggi UV, poi, evita che il materiale possa deteriorarsi e preserva la qualità del liquido contenuto.

Serbatoi per acqua

Un’alternativa efficiente per lo stoccaggio dell’acqua è rappresentata dai serbatoi, progettati per contenere acqua potabile a pressione atmosferica. Tali contenitori sono realizzanti in polietilene lineare atossico (PE) e rispettano le normative vigenti in materia di materiali idonei al contatto con l’acqua destinata al consumo umano, garantendo sicurezza e qualità.

Disponibili in varie capacità e forme, possono essere installati sia in ambienti interni che all’aperto, adattandosi a contesti domestici, agricoli e industriali. Sono particolarmente indicati per la raccolta dell’acqua piovana, l’irrigazione, il supporto agli impianti idrici e le riserve d’emergenza.

Alcuni modelli sono dotati di coperchi ermetici e sistemi di filtraggio per garantire una migliore qualità dell’acqua e prevenire contaminazioni. Inoltre, la loro compatibilità con accessori come pompe e sistemi di distribuzione permette una gestione efficiente dell’acqua stoccata.

Serbatoi da interro e per recupero di acqua piovana

I serbatoi da interro e quelli per il recupero delle acque piovane rappresentano una soluzione efficace per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Si tratta, infatti, di cisterne progettate per immagazzinare e riutilizzare l’acqua, così da ridurre il consumo di acqua potabile destinata a usi non essenziali (ad esempio per il wc, per lavare oppure irrigare).

In genere, tali serbatoi sono realizzati in polietilene lineare (PE) atossico e stabilizzato UV, e non hanno giunzioni, caratteristiche che garantiscono un’elevata resistenza meccanica e una perfetta impermeabilità.

La struttura monolitica, inoltre, li rende ideali per l’interro, proteggendoli dagli agenti atmosferici e assicurando una lunga durata nel tempo. I serbatoi da interro possono essere collocati in giardini, aree residenziali o industriali, senza compromettere l’estetica degli spazi, grazie ad un design compatto e semplice da installare.

È bene, infine, sottolineare che diversi modelli sono dotati di sistemi di filtraggio e pompe per facilitare il riutilizzo dell’acqua raccolta.