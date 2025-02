Come evitare di chiudere un Coworking dopo sei mesi: partire con le basi giuste grazie all’esperienza di Cowo®

Nell’odierno panorama professionale, sempre più dinamico e fluido, il concetto di collaborazione non è più un semplice vantaggio, ma una vera necessità. Proprio in questo contesto, avviare uno spazio di Coworking può rivelarsi una decisione davvero strategica.

Ma come evitare gli errori più comuni e assicurarsi che l’attività non si spenga dopo pochi mesi? La risposta sta nella preparazione, nella visione e nell’esperienza di chi ha già percorso questa strada. Cowo®, la Rete dei Coworking indipendenti, costituisce un autentico punto di riferimento per chi desidera costruire un progetto di successo.

La filosofia alla base del successo di Rete Cowo®

Dal 2008, Rete Cowo® rappresenta un’autentica rivoluzione nel mondo del Coworking. Con quasi 90 sedi distribuite tra Italia e Canton Ticino, questo Network di spazi indipendenti si impegna a ridefinire il modo in cui professionisti, imprenditori e aziende concepiscono il luogo di lavoro.

Nato grazie al contributo di Massimo Carraro, imprenditore e copywriter, nonché fondatore dell’agenzia Monkey Business, Cowo® propone un ecosistema trasversale, capace di attrarre un target ampio e diversificato.

Dalle aziende ai proprietari immobiliari, dalle startup fino a enti pubblici, associazioni e società: il Network propone soluzioni all’avanguardia e su misura per la condivisione di spazi e competenze professionali.

Un processo strutturato per costruire un Coworking vincente

Com’è semplice intuire, avviare uno spazio di Coworking richiede una pianificazione accurata e un approccio strutturato.

Cowo® mette a disposizione un servizio di consulenza su misura, ideato per analizzare ogni aspetto del progetto e fornire soluzioni personalizzate. Il percorso, che richiede il semplice rispetto di alcuni requisiti essenziali, si articola in vari step:

Valutazione degli spazi . Sopralluogo in presenza o tramite videochiamata per esaminare i locali da destinare al Coworking.

. Sopralluogo in presenza o tramite videochiamata per esaminare i locali da destinare al Coworking. Analisi delle potenzialità . Studio delle possibilità offerte dallo spazio, con particolare attenzione alla disposizione degli ambienti e degli arredi, al fine di definire i servizi più adatti.

. Studio delle possibilità offerte dallo spazio, con particolare attenzione alla disposizione degli ambienti e degli arredi, al fine di definire i servizi più adatti. Studio di fattibilità economica . Analisi approfondita per determinare i prezzi dei servizi, tenendo conto delle specificità del mercato locale.

. Analisi approfondita per determinare i prezzi dei servizi, tenendo conto delle specificità del mercato locale. Proiezione della redditività . Valutazione delle opportunità economiche in base alle condizioni e alle prospettive della zona di riferimento.

. Valutazione delle opportunità economiche in base alle condizioni e alle prospettive della zona di riferimento. Elaborazione di un Business Plan . Sviluppo di un Business Plan triennale dettagliato, con stime precise sui ricavi e sull’evoluzione dell’attività.

. Sviluppo di un Business Plan triennale dettagliato, con stime precise sui ricavi e sull’evoluzione dell’attività. Discussione e approfondimento . Confronto sul Business Plan per apportare eventuali modifiche e miglioramenti.

. Confronto sul Business Plan per apportare eventuali modifiche e miglioramenti. Condizioni agevolate. Accesso a vantaggi esclusivi per l’ingresso in Rete Cowo®, con sconti riservati ai nuovi affiliati.

Il risultato? Un approccio unico e su misura, che consente di dare forma a spazi di Coworking perfettamente allineati tanto alle necessità individuali quanto alle dinamiche del mercato contemporaneo.

Spazi e servizi che evolvono con i bisogni dei professionisti

Per garantire la sostenibilità di un’attività di Coworking nel lungo termine, però, non conta solo disporre di uno spazio progettato con cura. È essenziale fornire anche servizi personalizzati che rispondano alle specifiche esigenze di professionisti e aziende.

Rete Cowo® si distingue per la sua capacità di adattarsi e trasformarsi in base alle dinamiche del mercato, offrendo un supporto concreto che va oltre la semplice condivisione di spazi. Dispone, infatti, di un ampio ventaglio di servizi, che riguardano la definizione di strategie di marketing, la formazione specialistica, il monitoraggio di bandi o sovvenzioni e la gestione di eventi su scala internazionale, solo per citarne alcuni.

Un Network che parte dalla relazione per costruire il business

Massimo Carraro, oltre alla sua filosofia imprenditoriale, ha saputo immortalare la vision di Cowo® nel libro “Ho fatto un Coworking, anzi 100: Se la relazione viene prima del business”. Ed è proprio questo il segreto del successo del Network: la convinzione che prima del profitto debbano esserci relazioni autentiche, quelle che si creano giorno per giorno fra scrivanie condivise.