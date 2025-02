Coastal rowing, LNI Savona: una medaglia d’oro e una d’argento a Monte Carlo

Monte Carlo. I canottieri della Lega Navale di Savona hanno inaugurato la stagione agonistica 2025 conquistando una medaglia d’oro ed una d’argento nella gara di canottaggio specialità Coastal Rowing organizzata a Monte Carlo dal Club Nautique de Monaco.

I tre portacolori savonesi Paola Maria Malinconico, Michelangelo Malinconico e Giulio Boatini hanno gareggiato in formazioni miste con atleti della Canottieri Sanremo, con la quale è in corso una collaborazione per la formazione di equipaggi di livello.

Il primo posto è stato conquistato dall’equipaggio femminile composto dalla savonese Paola e dalla Sanremese Elena Cioni nella gara del doppio, sulla distanza dei 6 chilometri, condotta in testa sin dalla partenza e conclusa con significativi distacchi sugli altri quatto equipaggi concorrenti: al secondo posto il doppio di Tolone, a 33 secondi, ed al terzo quello di La Ciotat, a quasi cinque minuti.

Le due atlete hanno dato dimostrazione di essere già ad un buon livello di preparazione che fa ben sperare per le prossime competizioni.

La medaglia d’argento è stata conquistata nella specialità del quattro di coppia maschile, sulla distanza dei 6 chilometri, composto dai savonesi Michelangelo e Giulio assieme ai sanremesi Lorenzo Dalla Libera e Diego Consonni che sono stati protagonisti di una gara al cardiopalma condotta sempre testa a testa con l’equipaggio del Monaco che sul traguardo ha preceduto i liguri di alcuni secondi.

Si tratta di un risultato davvero importante per i ragazzi liguri perché ottenuto dietro all’equipaggio attualmente campione di Francia della specialità.

Meglio di così non poteva iniziare la stagione agonistica 2025: dopo questo risultato i tecnici Franco Badino e Federica Perata sono moderatamente ottimisti per i prossimi impegni.