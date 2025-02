Chiara Vincis più forte della malasorte: tre giorni dopo un infortunio vince in Slovenia alla Triglav Cup

Savona. Nella serata di sabato 22 febbraio Chiara Vincis ha combattuto in Slovenia nel gala denominato Triglav Cup, organizzato aalla perfezione da Lorenzo Volcic, contro la croata Katarina Klaric, campionessa mondiale junior 2023.

È stato un match intenso che ha divertito e entusiasmato il folto pubblico e che ha visto l’atleta italiana vincere la cintura in palio grazie ai durissimi colpi dati per la durata di tutte e quattro le riprese all’avversaria che, dopo un’estenuante lotta, ha dovuto arrendersi accettando con orgoglio la sconfitta.

Facciamo però un passo indietro. “La nostra Chiara – racconta il suo maestro Andrea Scaramozzino, titolare della Asd Kick Boxing Savate Savona -, tre giorni prima del match e durante un allenamento ai colpitori si feriva accidentalmente procurandosi un brutto taglio tra naso ed occhio, tanto importante da costringerla ad una visita di accertamento al pronto soccorso. Mentre io mi premuravo subito di chiamare l’organizzatore per annullare il match, Chiara, con la sua solita grinta, mi supplicava e convinceva di non far saltare questo combattimento, dimostrando ancora una volta le sue grandi doti di sacrificio e amore per questo sport”.

Rassicurati poi dall’esito della visita e dalla medicazione, una volta valutato che il danno non poteva nuocere, due giorni dopo Chiara e il suo coach partivano per la Slovenia dove l’atleta savonese, come detto in precedenza, alzava il braccio al cielo vincendo e convincendo come sempre.

“Doverosi i ringraziamenti al team triestino capitanato dal maestro Volcic che, oltre ad aver organizzato questa stupenda kermesse, é riuscito anche a soccorrere il nostro team savonese a causa di una gomma danneggiatasi in autostrada che avrebbe reso il rientro in Italia difficile”.

Chiara Vincis col maestro Andrea Scaramozzino

La cintura conquistata