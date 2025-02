Champions League, il Ferencvaros supera la Rari Nantes Savona 17 a 9

Niente da fare per la Rari Nantes Savona. I biancorossi hanno affrontato in Champions League i campioni in carica del Ferencvaros.

La formazione ungherese è partita subito forte vincendo il primo quarto 1 a 5. Nella seconda frazione di gioco, la formazione di Angelini ha reagito bene chiudendola sul 4 a 4. Bene anche nel terzo parziale, al termine del quale i magiari hanno superato i savonesi di una solo goal, 3-4. Nell’ultimo quarto è di nuovo venuta fuori la differenza di caratura tra le due formazioni, 1-4. Il punteggio totale recita quindi 17 a 9.

La classifica del girone “b” dopo due giornate: Ferencvaros 6, Zodiac Cnab e Rari Nantes Savona 3, CSM Oradea 0.

La prossima partita, valevole per la terza giornata, è in programma il 19 marzo alle 20, sempre nella piscina “Zanelli” di Savona, con gli spagnoli del Barceloneta.

Afferma l’allenatore, Alberto Angelini: “Una sconfitta resta una sconfitta, ma è stata una bella Rari. Abbiamo giocato bene con una squadra che al momento è la più forte in assoluto e che ha manifestato tutto il suo strapotere tecnico ed economico”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 20ª giornata della regular season del campionato di Serie A1 in programma sabato 1 marzo nella piscina “Zanelli” di Savona con il Nuoto Catania. L’incontro avrà inizio alle ore 15.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Ferencvaros Telekom 9-17

(Parziali: 1-5, 4-4, 3-4, 1-4)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 1, Damonte, Vavic, Occhione, Rizzo 1, Merkulov, Bruni 2 (di cui 1 su rigore), Erdelyi, Guidi 2, Patchaliev 3, Cora, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Ferencvaros Telekom: Szakonyi; Mandic, Manhercz 4, Nagy 2, Vamos 1, Di Somma 2, Varga 1, Argyropoulos kanakis 6, Nemet, Vismeg, Jansik, De Toro 1, Vogel. All. Balazs Nyeki.

Arbitri: Ivan Rakovic (Serbia) e Frank Ohme (Germania). Delegato: Marijo Brguljan (Montenegro).

Note. Superiorità numeriche: Savona 5 / 14 + 1 rigore realizzato, Ferencvaros 12 / 16.

Usciti per 3 falli: A 2’04” dalla fine del 3° tempo Varga (Ferencvaros); a 0’23” dalla fine del 3° tempo Damonte (Savona); a 1’06” dalla fine del 4° tempo Guidi (Savona). A 4’29” dalla fine del 3° tempo è stato ammonito per proteste Nyeki.