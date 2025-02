Ceriale, via libera al bando per il “Nonno-Nonna vigile”

Con l’approvazione della delibera con il regolamento da parte del Consiglio comunale, a Ceriale è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’istituzione del “Nonno-Nonna vigile”: “Si tratta di un servizio di pubblica utilità che ha la funzione, con la collaborazione della Polizia Locale, dell’assessore ai servizi sociali Barbara De Stefano, della consigliera delegata al volontariato Nadia Ligustro e del consigliere delegato alla sicurezza Marcello Stefanì, di inserire residenti in attività socialmente utili per la sicurezza degli alunni nelle scuole (all’entrata e uscita), oltre a istituire un sistema di presidi, controlli e monitoraggi nei giardini e nelle aree comunali frequentati da bambini” afferma il sindaco Marinella Fasano.

Il bando è rivolto ai cittadini anziani (donne e uomini) che, su base volontaria, vogliano aderire all’attività di “nonno vigile”. “Questo Comune ha attivato il servizio di volontariato al fine di creare un sistema di sicurezza intorno agli alunni per eliminare i pericoli durante l’entrata e l’uscita dalle scuole, come l’attraversamento pedonale e attività di ausilio alle forze di polizia in occasione di manifestazioni cittadine” aggiunge ancora il sindaco Fasano.

“E’ un progetto di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della nostra comunità, con nuove esperienze di vita funzionali alla collettività” conclude il primo cittadino cerialese.

Gli interessati potranno richiedere informazioni presso il Comando di Polizia Locale via Tagliasacchi 93 – tel. 0182-931210 – email: pg@comune.ceriale.sv.it. La brochure con il regolamento e il modulo di adesione sono disponibili presso gli uffici comunali e presso il comando di Polizia Locale nonché sul sito istituzionale del Comune di Ceriale.

Ecco i dettagli dell’avviso pubblico per la ricerca di cittadini/e interessati/e a svolgere l’attività di “nonno vigile” – volontario di pubblica utilità

La prestazione consiste prioritariamente nella sorveglianza nei pressi delle scuole cittadine e di alcuni attraversamenti pedonali, in giardini comunali, parchi pubblici, aree pedonali e altri luoghi pubblici o aperti al pubblico. L’attività, della durata massima di tre ore al giorno, nei soli giorni feriali, viene svolta senza vincolo di subordinazione gerarchica e non costituisce rapporto di pubblico impiego.

Gli interessati devono compilare e presentare il modello allegato, mediante il quale dichiarano di essere in possesso dei seguenti requisiti:

• residenza o domicilio nel Comune di Ceriale,

• essere in quiescenza,

• avere un’età non superiore a 75 anni (nell’anno di compimento del settantaseiesimo anno il volontario termina la propria attività),

• non fare uso di sostanze o farmaci che possono determinare sonnolenza o disorientamento,

• godere dei diritti civili e politici,

• non essere condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro le persone o cose, (violenza semplice, aggravata, aggressione, minacce).

Le istanze verranno valutate dal competente ufficio del comando di Polizia Locale: i candidati in possesso dei requisiti verranno invitati ad un colloquio conoscitivo ed informativo, volto a precisare compiti, obblighi, diritti e doveri.

Per coloro che verranno immessi nell’attività di “nonno vigile”, il comando di Polizia Locale organizzerà un breve corso di educazione stradale e alla legalità, articolato in parte teorica e in parte pratica. E i “nonni vigile” godranno della annessa copertura assicurativa da parte dell’amministrazione comunale.

I cittadini interessati potranno presentare la propria istanza presso l’ufficio Protocollo Generale del Comune di Ceriale, piazza Nuova Italia 1, oppure inviando il modulo di adesione all’indirizzo: pg@comune.ceriale.sv.it.