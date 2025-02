Ceriale, mozione della minoranza: “L’amministrazione prima traccia nuovi parcheggi e poi li cancella: un mese di comiche”

Ceriale. Sarà discussa in occasione del prossimo consiglio comunale la mozione sottoscritta da tutti i consiglieri di minoranza (Piercarlo Nervo, Eugenio Maineri, Antonello Mazzone e Fabrizio Dani) con la quale i gruppi di opposizione chiedono “un impegno all’amministrazione comunale affinché proceda con la stesura di uno studio che valuti come reperire nuovi parcheggi per permettere uno sviluppo commerciale e turistico del nostro paese, studio che potrà poi essere utilizzato durante la futura programmazione amministrativa”.

“In questo ultimo mese abbiamo assistito alle ‘comiche’ – commenta Nervo – Prima il vice sindaco con delega alla viabilità tracciati i parcheggi per i motorini sulla Via Romana, poi a distanza di venti giorni il sindaco interviene e li fa cancellare (eliminate le strisce a terra) ma rimane la segnaletica verticale che indica che è sempre presente il parcheggio per i motorini ma di fatto ci parcheggiano le macchine. Ma tutto questo è normale?”.

“Se vogliamo poi parlare di quanto accaduto nella zona Pineta: sempre nell’ultimo mese, il vicesindaco ha fatto tracciare qui nuovi parcheggi, ma anche per questi si è dovuto procedere con la loro cancellazione perché così come erano stati tracciati non permettevano il transito dei veicoli”.

“La cosa che deve essere chiara è che tutti questi doppi interventi, realizzati senza alcuna programmazione, hanno influito sulle casse comunali con uno sperpero di denaro pubblico (prima il Comune ha speso per realizzarli poi ha speso per cancellarli)”.

“Queste solo le motivazioni che ci hanno portato alla presentazione di una mozione, mozione con la quale chiederemo che durante la stesura dello studio si valuti anche la riapertura del molo San Sebastiano perché tale chiusura ha creato non pochi problemi, non solo a coloro che usufruiscono del parco giochi, ma anche a coloro che vi parcheggiavano semplicemente per farsi poi due passi sulla passeggiata”.