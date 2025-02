Ceriale, la minoranza attacca: “Raccolta firme contro la chiusura della strada panoramica. Ora regna il caos”

Ceriale. “E’ chiaro che ormai a Ceriale regna il caos, manca una programmazione seria, puntuale e che non crei danni e disagi alla cittadinanza e soprattutto che con crei sperpero di soldi pubblici”.

Ad affermarlo in una nota congiunta sono i consiglieri dei due gruppi di minoranza, Piercarlo Nervo, Eugenio Maineri, Antonello Mazzone e Fabrizio Dani.

“È palese, – hanno proseguito, – che all’interno dell’amministrazione Fasano ci siano voci discordanti e vedute diverse; questo in se non sarebbe un problema, anzi, avere molteplici idee talvolta si rivela un valore aggiunto, che dovrebbe portare ad un confronto e terminare con una condivisione unanime sulle scelte da fare. Purtroppo a Ceriale non è così”.

“Nell’ultimo periodo in relazione alla situazione parcheggi abbiamo assistito alla messa in atto di iniziative che poco tempo dopo sono state riviste e che hanno creato un serio imbarazzo ad alcuni componenti dell’amministrazione, sindaco in primis”, hanno aggiunto ancora.

Ora una nuova polemica in relazione alla viabilità adottata in un tratto della strada denominata “Panoramica“.

“Anche per questa strada, – hanno spiegato dalla minoranza, – è stata modifica la segnaletica da parte del vicesindaco, con l’installazione di nuovi cartelli stradali per rendere la strada pedonale”.

“Dopo che è stata fatta una raccolta firme contro la decisione che l’amministrazione comunale voleva mettere in atto su detta strada regna una situazione che crea solo caos: sono presenti tre cartelli, uno all’inizio della strada in prossimità del museo paleontologico dove è indicato che dopo 300 metri inizia la zona pedonale, uno dopo 300 metri che è riverso nelle erbacce ed uno qualche chilometro dopo che è coperto con un sacco della spazzatura. Crediamo che tutto questo non abbia senso”.

“Chiediamo nuovamente al primo cittadino Marinella Fasano di prendere in mano la situazione riportando un po’ d’ordine nella gestione amministrativa del nostro paese”, hanno concluso Nervo, Maineri, Mazzone e Dani.