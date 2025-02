Ceriale aderisce a “M’illumino di meno”: promuovere risparmio energetico e sostenibilità ambientale

Il Comune di Ceriale anche quest’anno ha aderito all’iniziativa “M’Illumino di meno” dedicata al risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005 con l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto sulla tutela dell’ambiente.

Per il 2025 focus sullo spreco energetico nel settore del fast fashion e sulle pratiche di riuso e valorizzazione degli abiti.

Oltre a questo, si sono svolte spegnimento dell’illuminazione dei monumenti, delle piazze, delle vetrine, degli uffici pubblici e azioni virtuose sul fronte dei consumi energetici, con finalità di condivisione sociale all’interno delle comunità locali.

E per quanto riguarda il Comune cerialese ecco le iniziative in programma fino al prossimo 21 febbraio: spegnimento delle luci del palazzo comunale e di tutte le sedi distaccate per tutta la giornata; spegnimento delle luci della fontana presente sulla rotatoria; l’invito ai cittadini a “un’ora a lume di candela” a casa e infine l’invito all’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile.

L’amministrazione comunale, inoltre, prosegue con gli interventi di sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica a mercurio e sodio con luci a LED.

“Abbiamo già intrapreso un percorso di sostituzione con luci a LED di ultima generazione. Questo progetto non solo riduce il consumo energetico, ma migliora anche la qualità dell’illuminazione nelle nostre strade e spazi pubblici” afferma il vice sindaco e assessore Luigi Giordano.

“I LED di ultima generazione offrono numerosi vantaggi, tra cui una maggiore efficienza energetica, una durata più lunga e una luce più naturale e confortevole. Questo intervento rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente” conclude il vice sindaco cerialese.

Nell’ambito della giornata prevista anche una campagna di sensibilizzazione, con la distribuzione del decalogo dedicato alle azioni virtuose da compiere sul fronte del risparmio energetico e della stessa sostenibilità ambientale.

(QUI il decalogo: https://www.rai.it/milluminodimeno/decalogo/Decalogo-9bb36ca2-2d84-4ef7-ad33-f50999455025.html)