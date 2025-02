Ceramica, una delegazione della Città di Castellamonte a Savona per il progetto “Attraversamento Meridiano”

Savona. Nei giorni scorsi una delegazione della Città di Castellamonte composta dal Sindaco Pasquale Mazza, l’Assessore alla Cultura Claudio Bethaz ed il Capogruppo di Maggioranza Alessandro Musso – accompagnati dal Curatore della Mostra della Ceramica di Castellamonte prof. Giuseppe Bertero e dai ceramisti castellamontesi Luca Gris, Guglielmo Marthyn, Roberto Perino e Maria Teresa Rosa – è stata accolta in Comune a Savona dal Sindaco Marco Russo, dall’Assessore alla Cultura Nicoletta Negro e da alcuni ceramisti locali per sancire ufficialmente la partenza della collaborazione fra Castellamonte e le Città della Baia della Ceramica relativamente al progetto artistico Attraversamento Meridiano.

Il progetto, nato nel 2024 nel corso della 63^ edizione della Mostra della Ceramica di Castellamonte, è frutto di un’idea del conduttore di Linea Verde Giuseppe Calabrese, Direttore Artistico del Festival della Reciprocità delle Tre Terre Canavesane, e del ceramista e cartapestaio materano Raffaele Pentasuglia.

L’idea è collegare fisicamente ed idealmente tutte le città aderenti ad AiCC – Associazione italiana Città della Ceramica – grazie ad una mandria di mucche in ceramica, tutte elaborate sullo stesso modello di bovino podolico ma rese uniche dall’estro e dalla personalità di ogni singolo artista, che tramite una vera e propria transumanza andrà ad ampliarsi ed a viaggiare in tutta la Penisola: un ponte fisico ed ideale fra Città, persone, tradizioni, culture ed identità ceramica.

L’opera corale, che vuole porre l’attenzione non solo sull’aspetto artistico ma anche su quelli legati all’ambiente, alla stagionalità ed alle singole specificità dei territori, si avvale per l’allestimento di musiche composte appositamente da Ambrogio Sparagna, musicista ed etnomusicologo di fama internazionale, e di teli realizzati in fibra di latte dalla designer e docente di moda lucana Damiana Spoto che vogliono richiamare nell’occhio dello spettatore il trascorrere delle stagioni.

Le prime città AiCC ad aver accolto l’appello a collaborare vi sono appunto quelle della Baia della Ceramica: Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure.

Nei prossimi mesi i ceramisti liguri amplieranno la mandria con le loro opere, che verranno esposte assieme a quelle dei colleghi castellamontesi a maggio a Savona Durante il Festival della Maiolica, per poi spostarsi nuovamente ad agosto a Castellamonte in occasione della 64^ Edizione della Mostra della Ceramica.