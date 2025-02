Cengio, accordo tra Eni Rewind e Regione Liguria per abbassare lo sbarramento sul fiume Bormida

Cengio. Fine contenzioso tra Eni Rewind e Regione Liguria in merito alla chiusa di Cengio sul fiume Bormida: al via la progettazione per abbassare lo sbarramento che ad oggi rappresenta un inutile collo di bottiglia e aumenta il rischio di inondazioni.

A darne notizia è l’assessore regionale alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone: “La società aveva impugnato l’intimazione a procedere e ora la causa si è conclusa con un accordo transitivo attraverso il quale Eni Rewind verserà alla Regione cento mila euro che serviranno per il progetto. Un risultato positivo che potrà farci fare un notevole passo in avanti sul piano della mitigazione del rischio idrogeologico. Il sindaco Francesco Dotta tempo fa aveva chiesto il sostegno delle istituzioni e finalmente abbiamo ottenuto un primo risultato”.

La briglia sul fiume, costruita per l’approvvigionamento idrico del sito Acna circa un secolo fa, ora non serve più, ed è un invaso che necessita anche di una bonifica del fondo, ricoperto di fango.