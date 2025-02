Celle, presa a sassate la vetrina di una gastronomia: indagini in corso

Celle Ligure. “Hanno usato un sasso, probabilmente preso in spiaggia, e un punteruolo“. È un brutto inizio di giornata per il gestore della gastronomia “Sapori e tradizioni” in via Aicardi, a Celle Ligure.

Questa mattina, primo febbraio, l’amara scoperta al momento dell’apertura del negozio quando si ritrova la porta vetro pesantemente danneggiata. Notte, e carruggio deserto.

Vandali in azione che colpiscono la vetrina di questa pasta fresca che propone piatti della tradizione ligure. “Forse un tentativo di furto e ladri disturbati che si sono dati alla fuga o semplice atto vandalico”, racconta ancora a Ivg.it.

A terra il punteruolo. Il danno. Un gesto che lascia amarezza e molta preoccupazione. Indagini in corso.