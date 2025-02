Celle, modifiche al Codice della Strada: corso di aggiornamento per la polizia locale

Celle Ligure. “Le recenti modifiche al Codice della Strada ai sensi della Legge n. 177 del 25/11/2024”.

Questo il tema del corso di aggiornamento organizzato dal Comando di Polizia Locale di Celle.

Relatore Ezio Bassani, ex Comandante della Polizia Locale di Serravalle Scrivia e docente formatore per la Polizia Locale a livello nazionale. “Ringrazio il Comando di Celle per l’organizzazione e i comandi della provincia per la grande partecipazione, più di 100 gli iscritti. – ha sottolineato il sindaco Marco Beltrame -. Come amministrazione auspichiamo che ogni anno Celle e la Sala Arecco possano ospitare tali corsi, importanti per mantenere sempre alta la professionalità della Polizia Locale.Un grazie anche al Consigliere Bozzano per aver portato i saluti di Regione Liguria”.