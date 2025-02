CarnevaLöa 2025: Marina di Loano apre alla città, mettendo a disposizione il suo parcheggio per il pubblico

Loano. In vista della doppia sfilata dei carri allegorici in programma il 16 e il 23 febbraio, la direzione di Marina di Loano, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha stabilito di rendere liberamente fruibile il suo parcheggio di superficie dalle 10 alle 22.

“Il CarnevaLöa – ricorda l’Amministratore Delegato di Marina di Loano, Gianluca Mazza – è uno degli appuntamenti più amati e apprezzati del calendario di manifestazioni della città. Ogni anno Loano accoglie migliaia di persone desiderose di vivere l’atmosfera del più grande carnevale della Liguria. Abbiamo voluto agevolare gli ospiti offrendo loro la possibilità di sostare nel nostro parcheggio e andare così alla scoperta del porto, della città, dei servizi, delle attività commerciali e delle bellezze del territorio”.

“Marina di Loano si conferma ancora una volta un partner strategico per il territorio – aggiunge il sindaco Luca Lettieri – confermando la disponibilità ad ospitare nel suo parcheggio di superficie le auto del grande pubblico che, come ogni anno, affollerà Loano in occasione del carnevale. La città potrà così mitigare i disagi dovuti alla minor disponibilità di parcheggi sul lungomare sul quale sfileranno i carri allegorici e, nello stesso tempo, l’afflusso di pubblico in porto sarà un’opportunità concreta per le attività commerciali della Marina in un periodo di bassa stagione per il turismo nautico.”