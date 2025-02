Carnevale di Città di Varazze: il tema dell’edizione 2025 ispirato al celebre film Inside Out

Varazze. Sabato 23 febbraio, Varazze accoglierà un Carnevale ricco di colori, allegria e tradizione, organizzato dall’Oratorio Don Bosco. Dalle 16:00, il centro storico della città si trasformerà in un palcoscenico vibrante, offrendo un pomeriggio di puro divertimento per grandi e piccini.

Il tema dell’edizione 2025, “Emozionando”, è ispirato al celebre film Inside Out e promette di coinvolgere tutti in un viaggio emozionale tra risate, colori e creatività. Il cuore dell’evento sarà animato da numerose attività pensate per intrattenere ogni partecipante, creando un’atmosfera magica e festosa.

Per i bambini ci saranno attività come il truccabimbi, la baby dance, e l’animazione, che trasformeranno le strade di Varazze in un palcoscenico di divertimento. Inoltre, sarà possibile partecipare a un laboratorio creativo organizzato da “Lì per Lì Lab” in Slargo Malocello, per stimolare la fantasia dei più piccoli.

Non mancherà l’emozione del mega tiro alla fune, che coinvolgerà famiglie e gruppi di amici in una sfida divertente e appassionante. Il gran finale sarà la sfilata delle mascherine, dove i bambini sfoggeranno le loro creazioni, seguita dalla tradizionale pentolaccia in Piazza Nello Bovani. Qui, tutti potranno divertirsi a rompere le pentole piene di dolci e sorprese, un momento tanto atteso da grandi e piccini.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.