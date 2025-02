Carnevale ad Albenga, Quiliano, Vado, Noli e Alassio, “Art &Ciocc” a Savona, ma anche musica e teatro: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Nell’ultima domenica di carnevale si festeggia la ricorrenza a Quiliano, Albenga, Vado Ligure, Noli e Alassio. Ad essere protagonisti del weekend non saranno soltanto maschere, coriandoli e stelle filanti, ma anche spettacoli teatrali, concerti, eventi culturali, il tour dei cioccolatieri “Art & Ciocc” a Savona e diverse mostre.

. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

AL CHIABRERA FESTA PER LA CANDIDATURA DI SAVONA A CAPITALE DELLA CULTURA

Savona festeggia il suo percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027 con un evento speciale intitolato: “SAVONA. LA CITTÀ DELLE STORIE”, in scena al Teatro Chiabrera di Savona sabato 1° marzo alle ore 21 (ingresso libero con prenotazione).

Si tratta di uno spettacolo unico, di un racconto collettivo fatto di piccole storie reali cucite tra loro e trasformate in versione teatrale da Gian Luca Favetto, drammaturgo, scrittore, giornalista, curatore e anima di questo progetto che ha già riscosso grande successo a Ivrea per la Capitale Italiana del Libro nel 2022.

Protagonisti dello spettacolo sono 21 cittadini savonesi, tra i 12 e i 79 anni: pensionati, professionisti, professoresse, paramedici, commercianti, studenti. C’è chi ha sempre vissuto a Savona, chi l’ha lasciata per poi tornare, chi l’ha scelta come nuova casa. Storie personali, intime, che attraverso esperienze di vita – un fallimento, una sfida, il rapporto con i genitori, un momento di svolta – raccontano l’identità collettiva della città.

A cucire questi racconti con la musica saranno il mandolinista Carlo Aonzo e il chitarrista Renzo Luise, che accompagneranno i protagonisti con melodie pensate per definire il mood della serata e intrecciare le narrazioni in un’unica trama emotiva.

TORNA IL CARNEVALE VADESE

Anche quest’anno torna il tradizionale Carnevale Vadese! Un pomeriggio di festa, colori e divertimento vi aspetta Sabato 1 Marzo per celebrare insieme una delle tradizioni più amate. Maschere storiche, sbandieratori e gruppi mascherati animeranno le strade di Vado Ligure in un coinvolgente corteo che culminerà con la tradizionale rottura delle pentolacce!

FESTA DI CARNEVALE A QUILIANO

A Quiliano si festeggia carnevale con una sfilata mascherata che avrà inizio in via San Pietro.

Il corteo sarà animato dalla BANDASAMBA, street band della Compagnia Teatro Scalzo.

La sfilata terminerà presso il campo sportivo della Società Cattolica San Giuseppe dove potrete gustare le famose focaccette quilianesi De.Co.

Vi aspettiamo!!!

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a domenica 9 marzo.

MASCHERE E FESTA ANCHE AD ALASSIO

Appuntamento ad Alassio sabato 1° marzo con la Festa di Carnevale in Piazza della Libertà. L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, si svolgerà a partire dalle ore 14.30 con l’accoglienza dei bambini da parte degli artisti di Fem Spettacoli, tra cui due simpatici trampolieri che animeranno la festa con i loro fantastici costumi.Il divertimento entrerà nel vivo con il truccabimbi, tanta musica, battaglie di coriandoli e gli spettacoli con numeri di giocoleria, equilibrismo e comicità in programma alle ore 15 e alle ore 16,30. Il pomeriggio di divertimento si chiuderà con la premiazione delle mascherine più originali alle ore 17 e un’ultima ed entusiasmante battaglia di coriandoli.

Accesso libero. In caso di maltempo la festa verrà rinviata a lunedì 3 marzo.

TORNA IL CARNEVALE A NOLI

Sfilata per le vie della Città di Noli organizzata dalla Pro Loco Noli APS all’interno del Golfo dell’Isola. Con il contributo e il patrocinio della Citta di Noli.

Con la collaborazione di AIB Noli

AL TEATRO SACCO IN SCENA “LADY COMEDY SHOW”

All’Antico Teatro Sacco di Savona sabato 1 Marzo, alle ore 21, in scena “Lady Comedy Show”: lo spettacolo con 14 donne in una dove il trasformismo e la comicità si incontrano. Lo spettacolo di e con Luisella Tamietto; alle tastiere Aldo Rindone; costumi Agostino Porchietto; video di scena Lorenzo Brondetta. Preparatevi a conoscere i 14 personaggi portati in scena dall’attrice Luisella Tamietto nello spettacolo Lady Comedy Show. In scena 14 donne differenti, esasperate nei tratti, prese in giro con un pizzico di cinismo e con tantissima ironia, tutte impersonificate da Luisella, in grado di passare dall’una all’altra con la tecnica del quick change, sulle note del pianista Aldo Rindone, con lei in scena. Il pubblico verrà letteralmente travolto da un vortice di risate, gag esilaranti e situazioni comiche che lasceranno i presenti con il sorriso sulle labbra e la voglia di un bis. Lo spettacolo, un vero e proprio omaggio alla potenza dell’interpretazione teatrale femminile e alla forza dell’umorismo.

Con cambi di voce, gesti e movimenti, Luisella Tamietto darà vita a una varietà di donne eccentriche, stravaganti e accattivanti: dalla sposa abbandonata sull’altare alla donna in carriera, dalla barbie alla suora. Ogni personaggio ha una personalità distinta, un proprio modo di parlare e una serie di tic comici che lo rendono unico così come sono unici i brani che accompagnano ogni ingresso, con lo scopo di valorizzare e dare forza alla nuova donna sul palcoscenico.

Attraverso una sequenza di sketch comici, battute brillanti e situazioni esilaranti, lo spettacolo esplora temi universali come l’amore, le sfide quotidiane, le notizie di tendenza, gli stereotipi, il tutto con un tocco di umorismo talvolta surreale.

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata .

INFO E PRENOTAZIONI : TEL: 331.77.39.633

EMAIL: info@teatrosacco.com

NEL CENTRO DI SAVONA C’E’ “ART & CIOCC”

Da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo torna a Savona in Corso Italia, per la XXII edizione, “ART & CIOCC® Il tour dei cioccolatieri”, l’evento itinerante dedicato al cioccolato artigianale che vedrà la partecipazione di aziende provenienti da varie regioni d’Italia, ognuna con una particolare specialità legata al proprio territorio e tradizione.

E’ proprio l’unicità del cioccolato creato artigianalmente il punto di forza del tour ART & CIOCC® che permette ai visitatori di scoprire il “cibo degli dei” in svariate tipologie e forme: tartufi, cremini, cuneesi, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, liquori al cioccolato e “spezzati” di infiniti gusti, oltre alla soggettistica con décolleté, scarpini da calcio, ferri e attrezzi, personaggi dei cartoon tutti in cioccolato. Non mancheranno alcune specialità dolci come cannoli, pasta di mandorle, creme spalmabili.

TUTTO PRONTO PER IL CARNEVALE DI ALBENGA

Tutto pronto per il Carnevale in Piazza di Albenga. Un appuntamento dedicato in particolare ai bambini con tante iniziative da non perdere. Pentolaccia, sfilata in maschera caccia al tesoro e tanto altro. L’appuntamento è per sabato 1 e domenica 2 marzo. Come ogni anno a caratterizzare il carnevale di Albenga saranno i quattro personaggi folkloristici che interpretano in chiave bucolica i quattro prodotti orticoli più famosi del nostro territorio:

– Re Carciofo,

– Principessa Zucchina Trombetta,

– Baronetto Asparago Violetto

– Sir Cuore di Bue.

I pregi, i sapori e i valori di questi stupendi prodotti, hanno preso le sembianze di quattro simpatici e appetitosi personaggi che richiamano la grande tradizione agricola della nostra città.

PROGRAMMA:

Sabato 1 marzo:

Dalle ore 15.00 alle 18.30 Carnevale in Piazza Petrarca a cura della Croce Bianca di Albenga

Tante attività per i più piccoli come: baby dance, pentolaccia, caccia al tesoro e merenda per tutti

Sarà presente il Corpo bandistico G. Verdi

Domenica 2 marzo:

Ore 14.30 Raduno in piazza San Michele

Ore 15.00 Partenza per Piazza del Popolo dove inizierà l’animazione. Saranno presenti le maschere della città (Re Carciofo, la Principessa Zucchina Trombetta, Sir Asparago Violetto e l’amato Pomodoro Cuore di Bue) e tante attività da non perdere. Tra queste: la pentolaccia a cura delle associazioni Vecchia Albenga e Governo Ombra, la Baby dance a cura della Croce Bianca, la merenda con le bugie preparate dal Centro Anziani e lo stand gastronomico con frittelle di mele, vin brulé, panfritto del Quartiere San Siro.

Presenza del Corpo bandistico NS Pontelungo

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 1 MARZO alle ore 11.00 GIRETTI A CAVALLO NELL’ULIVETO, mentre nel pomeriggio, dalle ore 15.00, spazio al mini #trekking con gli asini. A chiudere il pomeriggio PONY AGILITY, in cui sarà il mini pony Santiago, guidato dai bambini, a cimentarsi in percorso, salto e giochi in campo (ore 16.00).

DOMENICA 2 MARZO torna il format esperienziale FUN4KIDS, il doppio divertimento per bambini con #asini e #cavalli, dalle ore 11.00.

Alle ore 14 e 30 A SPASSO CON SANTIAGO, il nostro simpaticissimo pony pronto a sorprenderVi E poi dalle ore 15.00 la MERENDA DELL’ASINO, un momento di condivisione e socializzazione con gli amici asinelli e daremo la loro merenda preferita!

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

