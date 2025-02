Carcarese, stagione finita per Brignone. Il club: “Sappiamo che questo non ti fermerà, ti aspettiamo in campo”

Carcare. Durante lo scontro diretto di domenica contro il Pontelungo, oltre alla sconfitta e al momentaneo sorpasso dei granata (e del Millesimo), Francesco Brignone ha dovuto lasciare il campo per un brutto infortunio al ginocchio. Le sensazioni erano già brutte al momento del cambio, che ora vengono confermate dalla Carcarese: è stagione finita per il forte attaccante biancorosso.

Il comunicato:

Purtroppo le previsioni si sono avverate: l’infortunio al ginocchio è grave, per il nostro Francesco Brignone la stagione è finita. Una notizia che non avremmo mai voluto darvi.

La squadra perde per questi ultimi mesi di campionato, oltre che un giocatore talentuoso, anche un compagno unico con un’immensa passione per il calcio. Ma sappiamo che questo non lo fermerà.

Ti aspettiamo presto in campo. Forza Francy, buona guarigione!