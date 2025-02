Carcare, pista ciclabile della Paleta collaudata e pronta per la riapertura

Carcare. Dopo quattro mesi di chiusura il percorso ciclopedonale in località Paleta che costeggia lo stabilimento di Noberasco, lungo le sponde del fiume Bormida, sarà di nuovo fruibile. E’ stato infatti eseguito il collaudo tecnico della “pista” valido per il completamento della pratica che vedrà, nei prossimi giorni, il rogito per la cessione della ciclabile al Comune, con il passaggio di proprietà del tratto dalla società che ha realizzato i lavori con gli oneri a scomputo nella convenzione EMI-Noberasco.

Pertanto si accenderanno nuovamente le luci che la giunta Mirri aveva deciso di spegnere per non creare un caso di denaro pubblico speso su un terreno privato.

“Anche questa “incompiuta” della passata Amministrazione sta per essere ultimata – commenta il sindaco Rodolfo Mirri – Ora il tratto si presenta in ordine, sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione e, non appena verrà firmato l’atto di cessione, toglieremo le transenne poste per interdire il passaggio dallo scorso ottobre. Non verrà fatta nessuna inaugurazione, visto che i nostri predecessori di nastri in quel punto ne hanno tagliati ben due, seppur non fosse un’opera comunale, tantomeno ultimata”, conclude con una battuta il primo cittadino.