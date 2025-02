Carcare, lungobormida blindato per il ritrovamento di trenta ordigni bellici

Carcare. Ritrovati alcuni ordigni bellici lungo il fiume Bormida, a Carcare, in un terreno interessato dall’edificazione di una villetta in via Lichene.

La zona è stata transennata per ragioni di sicurezza e sono già sul posto gli artificieri per analizzare la situazione, che hanno catalogato tutti i residui, una trentina tra granate e parti di artiglieria, emerse durante gli scavi.

Resta inaccessibile parte il viale alberato a monte della passerella pedonale dove sono in corso i controlli. A breve si provvederà allo spostamento di quanto rivenuto nella cava per fare brillare i residui. Ad ora non è stata disposta nessuna evacuazione di residenti che vivono nell’area interessata.