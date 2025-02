Carcare intitola il palazzetto dello sport ad uno dei fondatori della società Pallavolo, Stefano Ticineto 

Carcare. Sarà intitolato a Stefano Ticineto il palazzetto dello sport di Carcare di via del Collegio, cofondatore, insieme ad Enrico Botta, della società Pallavolo Carcare che nel 2025 spegne cinquanta candeline.

Classe 1933, negli anni Settanta collaboro con il sacerdote Don Roberto Ravera all’organizzazione della corsa campestre per poi giungere alla concretizzazione di un progetto sportivo aggregante come quello del volley.

Nonostante l’assenza in quegli anni di preparatori atletici e tecnici, lo stesso Ticineto, oltre al ruolo di presidente, divenne autodidatta e arrivò ad arricchire, partendo dal mini volley, la società di gruppi e categorie, raggiungendo presto risultati insperati come il titolo di campione provinciale maschile under 15.

Scomparso nel 2021, fino agli ultimi anni partecipo attivamente alla vita della Pallavolo Carcare, sempre presente al Palazzetto per assistere alle partite e sostenere i colori biancorossi. La sua passione di storico lo portava spesso a raccontare al pubblico presente aneddoti e informazioni sulla Valbormida.

Così l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rodolfo Mirri ha deciso di dedicare la struttura sportiva ad uno dei pilastri della società, e nei prossimi mesi verrà scelta la data per celebrare il mezzo secolo di vita di una delle realtà sportive più floride del savonese.