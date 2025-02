Capo Noli, siglato accordo su sicurezza e rilancio turistico: “Tratto iconico della futura Ciclovia Tirrenica”

Noli/Finale Ligure. Un importante passo avanti per il futuro della viabilità e della valorizzazione paesaggistica della Riviera di Ponente: oggi, alle ore 14.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Finale Ligure, è stato ufficialmente firmato il Protocollo d’Intesa per la gestione dell’Aurelia a Capo Noli, un accordo che vede la collaborazione tra la Provincia di Savona, il Comune di Finale Ligure e il Comune di Noli.

Alla presenza del Presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, del Sindaco di Finale Ligure, Angelo Berlangieri, e del Sindaco di Noli, Ambrogio Repetto, è stata sancita un’intesa che pone le basi per la messa in sicurezza e la riqualificazione del tratto dismesso della SS1 Aurelia in località Capo Noli, un’area di particolare rilevanza ambientale e strategica per il turismo locale.

Il Protocollo d’Intesa prevede un piano condiviso per la manutenzione, la riqualificazione e la valorizzazione dell’area, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della viabilità e di trasformare l’ex tracciato dell’Aurelia in un’attrazione paesaggistica di livello internazionale.

“Raccogliendo la proposta dei Comuni di Finale Ligure e Noli, il Consiglio Provinciale ha approvato all’unanimità un protocollo d’intesa che assegna alla Provincia il ruolo di coordinamento territoriale con i Comuni, al fine di mantenere alta l’attenzione sul progetto del tunnel, anche in considerazione del fatto che ANAS ha riaperto con determinazione le relative pratiche e procedure. Questo accordo mira a garantire la sicurezza della viabilità su un’arteria essenziale, soprattutto considerando le frequenti criticità della rete autostradale, e promuovere la valorizzazione paesaggistica di uno dei tratti più suggestivi della costa ligure, da Capo Noli a Varigotti, che potrebbe diventare un’attrazione iconica della tanto attesa Ciclovia Tirrenica, un progetto che collega la Liguria alla Toscana fino a Roma. Alcuni segmenti sono già stati realizzati, e questo tratto rappresenterebbe uno dei più affascinanti di tutta la ciclovia, in grado di coniugare sviluppo, sicurezza e bellezza.” ha dichiarato Pierangelo Olivieri, Presidente della Provincia di Savona.

Il tratto tra Capo Noli e Varigotti si candida quindi a diventare uno dei più iconici dell’intero percorso, con una combinazione unica di sicurezza, sostenibilità e bellezza paesaggistica.

“È un traguardo importante per le nostre città e per tutta la provincia” – ha commentato Angelo Berlangieri, Sindaco di Finale Ligure – “Grazie a questo Protocollo d’Intesa, poniamo le basi per un intervento di grande valore che coniuga sicurezza e sviluppo turistico, due elementi chiave per il futuro del nostro territorio.”

Il Sindaco di Noli, Ambrogio Repetto, ha sottolineato a sua volta l’importanza di questa collaborazione: “Insieme, stiamo affrontando una trasformazione viaria che non solo migliorerà la sicurezza, ma contribuirà anche a rendere il nostro tratto di costa ancora più attraente per i turisti“.

Con questo accordo, gli Enti Locali si impegnano a lavorare in sinergia per garantire la tutela e la fruibilità del tratto stradale dismesso, mantenendo alta l’attenzione sul progetto di riqualificazione e sul dialogo con ANAS, Regione Liguria e il Ministero delle Infrastrutture per la realizzazione del tunnel viario.

L’accordo avrà una durata di cinque anni, con possibilità di proroga, e prevede la creazione di un Tavolo Tecnico Provinciale per monitorare e facilitare l’attuazione delle attività programmate.

La firma di questo Protocollo rappresenta un segnale concreto dell’impegno delle istituzioni per migliorare la viabilità, garantire la sicurezza e valorizzare il patrimonio naturale della Liguria.

Grazie a questo accordo, il territorio di Capo Noli si avvia verso un futuro in cui sicurezza e turismo sostenibile possano finalmente convivere, trasformando una criticità storica in un’opportunità di sviluppo e promozione internazionale.