Roma. “Un dossier colossale“. Questo il primo commento della giuria finita la presentazione del progetto di Savona candidata a Capitale della Cultura 2027, esposta oggi pomeriggio al ministero della cultura a Roma.

L’audizione è iniziata, sulle note del mandolinista di fama mondiale Carlo Aonzo, con la presentazione alla giuria dei 9 luoghi chiave indicati nel dossier. La delegazione, per un’ora come da programma, ha illustrato nel dettaglio il progetto savonese, intitolato “Nuove rotte per la cultura”.

Diversi gli interventi, coordinati da Paolo Verri, che si sono succeduti per illustrare il progetto elaborato da Savona: ha introdotto il sindaco Marco Russo e lo hanno seguito la referente del dossier Beatrice Giacardi, il presidente della Fondazione De Mari Luciano Pasquale, il presidente di Fondazione Cima Luca Ferraris, Roberto Alberti di Costa Crociere, responsabile marketing Roberta Milano e ha concluso il presidente di Regione Marco Bucci.

La decisione finale verrà presa entro il 28 marzo: la città che verrà scelta come Capitale della Cultura 2027 riceverà uno stanziamento di un milione di euro da utilizzare per realizzare le iniziative contenute nel dossier.

Il sindaco di Savona Marco Russo introduce il progetto: “Ci presentiamo davanti a voi con grande gioia ed emozione. Oggi si compie un percorso iniziato il 15 marzo 2023 per un progetto che per noi ha un valore strategico: assegnare a Savona una nuova identità. Per questo erano necessari tre ingredienti: la partecipazione del territorio, valorizzare il Pnrr, dovevamo provare a parlare fuori e per questo abbiamo scelto il tema delle nuove rotte”.

Savona Capitale della Cultura, la presentazione del dossier al ministero

L’appello finale è stato affidato a Francesco Zoppi, selezionato insieme a Beatrice Giacardi da Fondazione De Mari, savonese andato a studiare fuori e tornato in città per lavorare grazie all’opportunità della candidatura: “Io sono laureato in economia e gestione dei beni culturali, un anno e mezzo fa ero a Valencia. Se mi avessero chiesto dove mi vedevo nel 2027 avrei detto a Milano dove ho studiato o a Rotterdam a fare un master. A Savona ho trovato un progetto, concreto e ambizioso e una visione nella quale riconoscermi. Ora se mi chiedete dove mi vedo nel 2027, dico a lavorare a Sant’Agostino, a leggere un libro a Palazzo Santa Chiara, a dare indicazioni ai turisti. Questo è quello che succederà se Savona sarà capitale italia della cultura. Questo è quello che vogliamo. Non più una città da cui partire ma un posto dove tornare e restare“”.

“Savona nella sua storia ha vissuto momenti di crisi e di rilancio, ma più volte è stata capace di dimostrarsi un punto di riferimento culturale per il paese – evidenzia Zoppi -. Savona, qui, è oggi per dire che è pronta a diventare il centro di nuove rotte della cultura, pronta a mettere al servizio dell’italia e del sistema Mediterraneo nuove risorse, immaginari e competenze. Le trasformazioni sono già in corso, Savona è pronta a prendersi questa responsabilità come dimostra la partecipazione di migliaia di cittadini, i partnet pubblici e privati, la delegazione qui oggi. Un territorio coeso pronto alle sfide della contemporaneità“.

Verri ha concluso con un ringraziamento ai due giovani che hanno coordinato il progetto: “Francesco e Beatrice hanno fatto un percorso straordinario. Siamo stati all’università con loro, abbiamo imparato tantissimo”.

GLI INTERVENTI

“Cinque anni fa – dice Beatrice Giacardi emozionata – avevo finito le superiori e ho scelto di fare Beni Culturale a Genova, poi c’è stato il Covid, non solo fisicamente ma anche mentalmente. Poco dopo nacque l’idea di Savona 2027, cinque anni fa non mi sarei mai aspettata tutto questo fermento in città. Sarà importante Palazzo della Rovere, che se dovessimo, diventerà la mia seconda casa. Ed è stato importante perché è il luogo dove ho incontrato più cittadini. La grande forza di questa candidatura è stata la partecipazione, iniziata due anni fa. Con Francesco abbiamo incontrato più di 4mila persone”.

“Siamo la città con il più alto tasso di anzianità – spiega Beatrice – non avrei mai pensato che due giovani potessero avere questo spazio se non ci fosse stata la candidatura. Se vinceremo, Savona darà spazio a tanti giovani”.

Francesco Profumo, ingegnere del Politecnico di Torino ed ex ministro: “Sono un savonese che ha lasciato mia città nel 1980, allora città aveva circa 80 mila abitanti oggi meno di 60 mila. Uno dei temi è certamente come ridare nuova vitalità a questa città, io credo che in questa candidatura che si parla di rotte la prima è quella delle giovani generazioni, in particolare i bambini”.

“Per i bambini il tema dell’educazione diventa fondamentale – aggiunge è il presidente di Easy Bank – questo è un progetto che guarda al futuro, perfettamente integrato all’interno di questa candidatura”.

Nel dossier un capitolo è dedicato ai cambiamenti climatici: “E’ anche un tema culturale – sottolinea il presidente di Fondazione Cima, Luca Ferraris -. Insieme al Comune abbiamo deciso di trasferire la nostra sede al Priamar che diventerà un luogo di incontro tra scienza e comunità”.

“Vogliamo però andare oltre, visto che quest’anno sono 10 anni dall’enciclica del Papa – prosegue – ed è venuto il tempo di raccogliere l’invito del Presidente Mattarella di fare prevenzione. Spostare la nostra sede all’interno del Priamar ci da l’opportunità di avere un dialogo continuo”.

Un lavoro che ha coinvolto anche i privati e (anche per questo) apprezzato dalla giuria: “Bene il partenariato pubblico privato”, hanno commentato. Roberto Alberti di Costa Crociere aggiunge: “Possiamo contribuire alla promozione cultura della città. Sia Savona che Costa hanno l’ambizione di solcare nuove rotte per collegare e muovere persone in nome della cultura”.

“Dal Terminal di Savona parte l’80% delle nostre navi – aggiunge – che hanno la prerogativa della sostenibilità. Noi siamo a Savona da circa 25 anni, abbiamo portato circa 16 milioni di turisti, abbiamo così contribuito in modo importante alla destagionalizzazione. Costa può contribuire alla promozione culturale della città, sia durante la preparazione che durante gli avvenimenti. Vogliamo che le nostri navi portino il tricolore in giro per il mondo, che diventino vere e proprie ambasciatrici di Savona, promuovendo le iniziative durante le crociere del Mediterraneo. Vogliamo andare in giro per il mondo, fare attività di marketing considerando che i nostri ospiti arrivano da 90 paesi diversi. Sia Savona che Costa hanno ambizioni coi progetti di solcare nuove rotte, per collegare, muovere persone e luoghi in nome della cultura. Vogliamo celebrare la cultura italiana nel mondo”.

Il presidente di Fondazione De Mari, Luciano Pasquale: “Concorriamo insieme agli altri soggetti del territorio a realizzare degli obiettivi importanti: l’innalzamento del livello di benessere della comunità in modo tale che diventi più attrattiva per investimenti e talenti. Noi investiamo in cultura un terzo delle nostre risorse, stiamo investendo perché la cultura sul nostro territorio ha bisogno di infrastrutture, strutture e competenze. Per questo abbiamo investito sul Museo della ceramica. Savona Capitale della cultura significa anticipare di mille giorni i risultati del lavoro fatto dalla nostra comunità”.

Roberta Milano, responsabile marketing del progetto: “La nostra strategia turistica si è posta l’obiettivo di affrontare le sfide globali del turismo. Immaginiamo Savona come un forte hub di turismo culturale per migliorare l’attrattività della provincia e della regione, complementare a quello balneare che ci contraddistingue. Noi siamo pronti”.

Il presidente di Regione Marco Bucci ha evidenziato la grande opportunità: “. Savona è una grande città della Liguria, una città di mare con una sua economia, piena di imprenditori e di turismo. La candidatura è nata da tutti i contenitori della città, ho visto un entusiasmo pazzesco che raramente ho percepito. Un entusiasmo che è riuscito a contagiare anche il basso Piemonte in tradizione con quella che era la vecchia Repubblica Marinara di Genova. Sul mare fino a 150 anni fa si viaggia solo grazie al vento. Vogliamo portare un vento nuovo”

“Genova è stata nel 2004 capitale europea della cultura e nel 2023 capitale italiana del libro, entrambi hanno permesso una grande trasformazione – aggiunge Bucci – Savona ha bisogno di una trasformazione per dare la possibilità di investire nella cultura. La cultura determina i comportamenti delle persone, quindi, vuol dire investire nell’economia e in tutte le altre forme di comportamento. Le città di mare sono sempre state multiculturali, Savona vuole continuare ad essere così e porsi a livello internazionale come una porta sia d’entrata che d’uscita”.

Bucci ha aggiunto a margine della presentazione: “Il fatto che ben due città liguri siano tra le dieci finaliste per aggiudicarsi il titolo di Capitale italiana della Cultura è motivo di vanto per tutta la regione. La Liguria è particolarmente attenta allo sviluppo culturale del proprio territorio, e punta su questo anche in ottica turistica – hanno spiegato il presidente Marco Bucci e l’assessore regionale Simona Ferro – Con entrambe le città abbiamo discusso e condiviso i temi e gli obiettivi di due candidature cresciute dal basso che, grazie all’apporto di gruppi e associazioni, si sono affermate fino a risultare tra le dieci finaliste. Entrambe le città del nostro territorio hanno messo al centro la loro vocazione marinara e il loro patrimonio culturale, promuovendo la collaborazione tra Istituzioni, associazioni e imprese. Per questo, siamo certi del valore di queste candidature e ci auguriamo che possano essere apprezzate, perché il riconoscimento di un Comune è un lustro per l’intera regione e motivo di vitalità per tutto il territorio”.

Francesco Zoppi ha spiegato la scelta del tema: “Nel processo di selezione sono stati coinvolti i cittadini. Il tema delle rotte è nato nel corso della candidatura partita quasi tre anni fa. La prima fase è stata il confronto coi cittadini, dopo abbiamo individuato le sfide che il territorio doveva affrontare e da qui è nato il tema”.

“Un tema legato anche alle prospettive future – aggiunge – Savona è una città che vuole aprirsi ed espandersi in tutto il nord-ovest. Le rotte sono anche fisiche, le città del nord-ovest sono infatti parte integrante del progetto. Immaginiamo che i turisti che arrivano dalla stazione possano trovare un luogo di accoglienza anche con importanti strumenti multimediali che raccontino la storia della città. In seguito scoprire tutti i luoghi iconici della città”.

Elenco delle amministrazioni che hanno partecipato

Regione Liguria – Marco Bucci, presidente

Comune Savona: sindaco Marco Russo, assessori: Ilaria Becco, Nicoletta Negro, Barbara Pasquali, Riccardo Viaggi

Sindaco Stella – Andrea Castellini

Presidente Provincia Savona – Pierangelo Olivieri

Sindaco Albissola Marina – Gianluca Nasuti

Sindaco di Carcare – Rodolfo Mirri

Vicesindaco Borgio Verezzi – Pier Luigi Ferro

Sindaco Bardineto – Mario Basso

Sindaco Murialdo – Michele Franco

Sindaco di Urbe – Fabrizio Antoci

Sindaco Mondovì – Luca Robaldo

Sindaco Vado – Fabio Ghilardi

Sindaco Osiglia – Paola Scarzella

Vicesindaco Mioglia – Silvio Rapetto

Comune Tovo San Giacomo – Assessore Luigi Barlocco

Comune Quiliano – assessore Ottonello

Vicesindaco Vezzi Portio – Rita Gravano

Comune Roccavignale – consigliere delegato Fulvio Brignone

Comune di Andora – assessore Alexandra Allegri

Comune di Finale Ligure – consigliere Andrea Calcagno