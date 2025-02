Cantieri e vento forte: code e rallentamenti sulle autostrade liguri

Liguria. Cantieri e vento forte. E anche questo mercoledì 19 febbraio risulta tutt’altro che semplice sulle autostrade liguri, dove sono presenti già diverse code e rallentamenti.

Disagi in particolare in direzione Francia con: coda di 2km tra Varazze e Celle Ligure, per lavori; coda di 2km anche tra Savona e Spotorno, causa cantieri; coda di 1km anche tra Spotorno e Feglino.

Inoltre, si segnala la presenza di vento forte, in particolare tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Bivio A10/Fine Complanare Savona e tra Savona e Albenga.

Infine, attenzione alla presenza di “oggetti sulla strada a Andora, in entrata, in direzione Francia.