Campionato Invernale di Marina Loano: il meteo ancora protagonista: una sola regata disputata

Loano. La settima edizione del Campionato Invernale di Marina di Loano, organizzato dal Circolo Nautico Loano in collaborazione con il main partner Marina di Loano e lo Yacht Club Marina di Loano, è ripartito ieri, domenica 9 febbraio, dopo una lunga sosta forzata a causa delle avverse condizioni meteo che hanno caratterizzato la fine del 2024 e il mese di gennaio. Anche sabato 8 febbraio, infatti, le regate in programma sono state rinviate al giorno successivo a causa di un allerta meteo che ha impedito di fatto al Comitato di Regata presieduto da Fabio Barrasso e agli organizzatori di procedere con il programma della giornata.

Ieri, domenica 9 febbraio, grazie a un parziale miglioramento del meteo, è stata disputata una regata costiera “corta” di 7,4 miglia per tutte le classi iscritte con vento da 320° e intensità tra i 18 e i 20 nodi. La linea di partenza è stata posizionata davanti alla Marina di Loano, mentre la prima boa del percorso situata all’altezza di Borgio Verezzi, ha poi indirizzato la flotta in direzione di Borghetto Santo Spirito dove, dopo aver doppiato la seconda boa di percorso, i concorrenti hanno navigato verso la Marina di Loano per tagliare il traguardo.

Nel tratto di percorso tra Borgio Verezzi e Borghetto Santo Spirito il vento è aumentato raggiungendo punte oltre i 30 nodi, generando condizioni meteomarina che hanno impegnato a fondo gli equipaggi in regata. Al termine, il Comitato di Regata ha ritenuto opportuno far rientrare in porto i concorrenti, senza disputare una seconda prova, proprio a causa delle condizioni meteo ancora caratterizzate da un’evidente instabilità.

Gianluigi Soro, presidente del Circolo Nautico Loano ha così commentato la ripresa delle regate : “Il nostro campionato, giunto alla 7a edizione con 43 equipaggi, è stato sicuramente condizionato dal maltempo che ha caratterizzato la Liguria negli ultimi tre mesi. Ringraziamo tutti i concorrenti per aver rispettato e condiviso le decisioni degli organizzatori sempre volte a tutelare la sicurezza delle persone e delle imbarcazioni. Siamo pronti a disputare almeno tre prove il prossimo fine settimana per chiudere dunque in bellezza questo campionato, organizzato anche grazie al determinante contributo del nostro main sponsor Marina di Loano.”

Le classifiche al termine del 5° fine settimana di regate.

Nella classe ORC B Nottedistelle consolida la prima posizione vincendo l’unica prova disputata nel fine settimana. In ORC C Corto Maltese si conferma in testa alla classifica generale provvisoria.

In classe Libera SPI 1 Kai Zen mantiene il comando, con Peggy prima in classe Libera SPI 2. Meltemi è al comando in classe Vele Bianche 1. Infine Tuara mantiene il primo posto nella classe Vele Bianche 1.

Classe ORC B

1° cl. NOTTEDISTELLE di Alberto Chiappino pt. 5

2° cl. ACCIUGA di Giovanni Cravetto pt.14

3° cl. Ziggy di Andrea Nasuti pt. 15

Classe ORC C

1° cl. CORTO MALTESE di Michele Colasante pt. 10

2° cl. MANIDA di Stefano Manara pt. 11

3° cl. OPHE´LIE di Lorenzo Novaro pt. 11

Classe LIBERA SPI 1

1° cl. KAI ZEN di Giorgio Possio pt. 5

2° cl. ATLANTIC di Aldo Caballini pt. 17

3° cl. L’ESCARGOT di Franco Govi pt. 19

Classe LIBERA SPI 2

1° cl. PEGGY di Christian Nadile pt. 6

2° cl. GRAZIA di Alessandro Agosta pt. 6

3° cl. CRISTIANA di Mariateresa La Ferla pt. 14

Classe LIBERA VELE BIANCHE 1

1° cl. MELTEMI di Lorenzo Pamparino pt. 7

2° cl. VOGLIAMATTA di Walter Spagna pt. 12

3° cl. BEATRIX di Clara Gallego pt. 12

Classe LIBERA VELE BIANCHE 2

1° cl. TUARA di Alberto Schivo pt. 5

2° cl. EN PLEIN AIR di Giovanni Conte pt. 13

3° cl. FRANCY dI Roberto Mascilongo pt. 17

Il Comitato Unico di regata e per le proteste è composto da Fabio Barasso (Presidente) Stefano Carattino, Danilo Fiore e Tino Bernadotti.

Il Campionato Invernale di Marina di Loano proseguirà sabato 15 e domenica 16 febbraio per le ultime due giornate del Campionato e a seguire è in programma la premiazione.

La veleria Banks Sails è sponsor tecnico della 7a edizione del Campionato Invernale di Marina di Loano.

Photo courtesy libere da diritti per utilizzo editoriale: Photomaio Production.