Campagna di FdI a sostegno delle forze dell’ordine, anche a Savona la raccolta firme

Savona. Il circolo territoriale Savona Tricolore aderisce alla campagna nazionale di Fratelli d’Italia a sostegno di tutte le forze dell’ordine e sarà presente con il proprio gazebo per la raccolta firme sabato 15 febbraio dalle 9 alle 12.

L’obiettivo è “raccogliere la vicinanza di tutti i cittadini savonesi alle nostre forze dell’ordine con un piccolo ma importante gesto , firmando e dimostrando il sostegno a coloro che tutti i giorni garantiscono la nostra sicurezza e che quotidianamente sono impegnate in delicati servizi istituzionali di controllo e prevenzione”.

Sabato 15 febbraio il circolo savonese Savona Tricolore sarà in piazza Sisto IV all’angolo con corso Italia, a fianco del municipio, dalle 9 alle 12, per “raccogliere le firme di tutti quei savonesi interessati a mostrare sensibilità e affetto alle forze dell’ordine e alla loro professionalità. Gli uomini e le donne delle nostre forze dell’ordine sono quotidianamente esposte a difficoltà professionali particolarmente pericolose in una società in perpetuo cambiamento, con continui incrementi di eventi delittuosi e di criminalità più o meno gravi, verso le quali è legittimo dimostrare stima per il loro senso del dovere e applicazione”.

“La raccolta firme è una testimonianza di solidarietà, la stessa che è giusto esprimere anche in altre occasioni per altre professionalità. Una forma di vicinanza anche ai sindacati di settore, pure loro al fianco dei nostri operatori della sicurezza cittadina. Il nostro circolo ha aderito all’iniziativa nazionale per dare voce anche alla nostra comunità cittadina, che ha forti i valori di questa sensibilità per le forze dell’ordine che operano sul territorio”, concludono dal circolo.