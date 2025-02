Campagna a sostegno delle forze dell’ordine, a Loano un banchetto promosso dal circolo di FdI

Loano. Primo evento per il neonato circolo di Fratelli d’Italia di Loano. Il sodalizio presieduto da Luca Steffanina ha deciso di aderire alla campagna nazionale a sostegno delle forze dell’ordine “simbolo della sicurezza e della legalità che tutti noi condividiamo”.

Venerdì 14 febbraio dalle 9 alle 13 i rappresentanti del circolo saranno in via Stella con un banchetto presso il quale si potrà sottoscrivere la petizione: “Vi aspettiamo numerosi per firmare insieme la petizione di sostegno alle forze dell’ordine, un gesto concreto per rafforzare il nostro impegno a favore della sicurezza e del rispetto delle istituzioni”.

“Un’occasione imperdibile per conoscere il nostro Circolo di Fratelli d’Italia di Loano, condividere valori e idee, e dare voce a chi crede in un futuro migliore per la nostra comunità”.