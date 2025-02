Calizzano piange ancora Claudio, un mese dopo la tragedia: “Il vostro amore ci sostiene”

Calizzano. Un mese fa, un tragico incidente sul lavoro ha strappato Claudio Garassino all’affetto dei suoi cari. Calizzano è ancora sotto shock, ma l’ondata di amore e sostegno che circonda la famiglia di Claudio è un faro di speranza in questo momento buio.

A parlare con il cuore in mano è Federica, la compagna di Claudio, che attraverso i social ha voluto ringraziare tutti coloro che stanno mantenendo vivo il ricordo del suo Gaián: “Sono sopraffatta da tanto calore, affetto e generosità. Non trovo le parole per esprimere la mia gratitudine per l’abbraccio che state dando a me e alla nostra bambina. Mi sento quasi in imbarazzo per l’aiuto economico, io che mi sento a disagio anche solo se mi offrono un caffè. Grazie di cuore a tutti. I vostri messaggi, i cuori che mi mandate, il pensiero costante che avete per noi… sapere di essere nei pensieri di così tante persone è un dono prezioso”.

Ma il ringraziamento di Federica va a tantissime persone: “Un grazie speciale a mio papà e a tutta la comunità buddista, agli amici e colleghi di Claudio. A mia mamma, che dal 10 gennaio non è più tornata a casa sua per starci vicino, portando con sé anche i suoi tre gatti. A tutti gli amici di Gaián, ai miei amici, alle associazioni, ai gruppi e a ogni singola persona, conosciuta o meno, che mi sta aiutando in questo momento difficile”.

“E naturalmente, un ringraziamento va alle amiche che hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per “La Tribù del Sole di Gaián”. Un’iniziativa che ha già raccolto oltre 26.900 euro, un’immensa testimonianza di affetto per Claudio e la sua famiglia, un modo concreto per aiutare la piccola Celeste a crescere nel ricordo del suo papà.

E’ ancora possibile contribuire con una donazione. Se anche tu vuoi unirti a questa catena di solidarietà, puoi trovare tutte le informazioni e partecipare alla raccolta fondi su questo link. Ogni piccolo gesto è un grande aiuto per Federica e Celeste, un modo per dimostrare che l’amore e la generosità possono illuminare anche i momenti più bui.