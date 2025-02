Calcio. Vittoria in extremis del Millesimo sul Ventimiglia, Castello: “Concentrati sul nostro obiettivo”

Millesimo. Vittoria maturata all’ultimo respiro quella del Millesimo contro il Ventimiglia. In una giornata dove il Pontelungo inciampa clamorosamente contro il Cella e la Carcarese torna a vincere, la vittoria era l’unico risultato utile per mantenere il primato in classifica in solitaria.

Succede tutto nel secondo tempo. A quindici minuti dal rientro in campo Ndiaye mette dentro il gol del vantaggio in una gara veramente tirata. Poi il rigore a meno 10 dalla fine segnato da Sparma che ristabilisce il pareggio. Serve la giocata di un vero fuoriclasse per riuscire a trovare i tre punti, il Viglino chiama e il solito Villar risponde a pochissimi secondi dal termine, facendo esplodere i suoi tifosi.

Grande gioia per tre punti che fanno sognare i valbormidesi, in una gara al cardiopalma, ma anche la consapevolezza secondo il vice allenatore Castello di aver ottenuto bottino pieno in una: “Partita complicatissima contro una ottima squadra, con un centrocampo dai grandi valori. Abbiamo avuto veramente tante occasioni però sono quelle domeniche in cui se non riesci a sbloccare il match, quindi siamo contentissimi per questo risultato”.

La vittoria del campionato è un obiettivo, ma la concentrazione è tutto: “Siamo consapevoli che siamo una squadra forte, però non guardiamo la classifica o cosa dicono da fuori. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, è il nostro obiettivo“.