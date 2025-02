La Vadese inceppa l’ingranaggio del Savona: è 1 a 1 al Chittolina, miracolo di Cerone nel recupero

Vadese 1 (44′ Testi) – Savona 1 (34′ Rignanese)

Finisce in parità la sfida del Chittolina tra Savona e Vadese. I biancoblù sono passati in vantaggio con il proprio bomber servito dall’ennesimo cross al bacio di Durante. Sul finire di tempo, i locali hanno trovato il pareggio con un tocco sotto di Testi, a tu per tu con Bova. Lato Vadese, una prova gagliarda di grande applicazione difensiva. Il Savona non è stato brillante come suo solito ma può recriminare per una serie di situazioni dubbie in area, tra cui un contatto Samba-Rignanese che poteva sembrare rigore, e per un possibile fuorigioco sul goal azzurrogranata. Da segnalare la parata nel recupero di Cerone, che ha salvato il risultato togliendo dalla porta un tiro di Cerchez deviato nell’area piccola da Salis.

La partita minuto per minuto

95′ Finisce qui!

91′ Miracolo di Cerone! Cerchez calcia dal limite, la palla sbatte su Salis. Sembra dentro ma il portiere azzurrogranata si tuffa e salva la sua squadra! Poi poco dopo ancora proteste biancoblù per un possibile tocco di mano in area.

88′ Poche idee in casa biancoblù, Giacomo Piu calcia altissimo dalla lunga distanza. Nella Vadese, entra Tona per Testi.

87′ Ancora una grande chiusura in scivolata di Vacca a fermare N. Piu.

84′ Briano allarga per Damonte, conclusione da posizione defilata ma fuori. Il Savona prova a spingere ma la manovra è molto distante da quella fluida delle scorse settimane. Nella Vadese esce Tavarone ed entra Lanzarotti.

83′ Cerchez rileva Gaggero nel Savona.

80′ Ammonito mister Cola per proteste.

78′ Tacco di N. Piu per il fratello Giacomo che da posizione defilata calcia ma Cerone chiude sul palo. Proteste del Savona per un presunto tocco di mano sullo sviluppo dell’azione.

75′ Mata per Apicella nel Savona. Ancora nessun cambio nella Vadese.

73′ Il Savona sciupa malamente un calcio d’angolo con Salis che tocca corto per Briano il quale prova a restituire di tacco ma la difesa della Vadese fa buona guardia.

68′ Corner di Piu, Gaggero schiaccia di testa ma Fabbretti salva rinviando da due passi. Cola cambia la punta: fuori Rignanese e dentro l’ex Niccolò Piu.

65′ Secondo tempo in cui il Savona continua a far fatica contro una Vadese che sta coprendo bene sugli spazi e scalando sempre bene per coprire le corsie esterne.

59′ Altro cambio nel Savona. Difensore per difensore: Garbini lascia il posto a Colombo.

54′ Bella azione al volo del Savona con Rignanese che scarica per Briano. Conclusione sul fondo.

51′ Mister Cola vuole un Savona più offensivo: entra Damonte al posto di Fancellu. Durante si sposta sulla fascia destra.

49′ Corner di Piu sul secondo palo, Garbini la rimette al centro per Rignanese che viene però anticipato da un ottimo Vacca. Ora gioco fermo con un giocatore per parte a terra nell’area della Vadese.

48′ Contatto Samba-Rignanese in area. Proteste veementi del Savona per la mancata assegnazione del rigore.

46′ Si riparte.

Secondo tempo

45′ Finisce qui il primo tempo. Una buona Vadese tiene testa al Savona.

44′ Il pareggio della Vadese! Pallone in profondità di Albanese per Testi, difesa del Savona alta. L’attaccante a tu per tu con Bova fa lo scavetto e mette in porta! Il Savona protesta con veemenza per una possibile posizione di fuorigioco.

38′ La Vadese perde un brutto pallone a metà campo. Gaggero lo recupera, porta palla e cross per Fancellu. L’esterno colpisce al volo ma Cerone è lesto nel chiudere sul palo e bravo nel bloccare il pallone.

33′ Savona in vantaggio! La schema è sempre quello: cross morbido perfetto di Durante dalla sinistra dopo uno scambio con Garbini, Rignanese salta più in alto di tutti e scaraventa di testa la palla in rete.

31′ Apicella porta palla e crossa al centro. Samba distratto si perde Piu che colpisce ma senza forza né precisione. A seguire occasionissima per Garbini, che a seguito del corner colpisce di testa all’altezza del secondo palo, pallone alto.

29′ Brividi per la Vadese a seguito di un pallone messo teso nell’area piccola di Durante. Né Piu né Rignanese riescono a spingerla dentro. Poi ribaltamento di fronte con Raffa che porta palla in un 3 vs 3 ma Briano in scivolata ci mette una pezza.

28′ Primo cambio nella Vadese, D’Anna lascia il posto a Sabally. Albanese si sposta sulla fascia. Sabally si colloca al centro della mediana insieme a Uruci.

27′ Filtrante in verticale per Gaggero, bella uscita bassa di Cerone.

26′ Il Savona non sfonda sugli esterni e allora ci prova centralmente. Due passaggi in verticale portano il pallone a Piu al centro dell’area, ma Samba in scivolata è perfetto ed evita il pericolo.

25′ Sbaglia Durante, calcia Fabbretti. Tiro forte ma centrale, respinge Bova.

23′ Cerone strepitoso! Crino perde un pallone sanguinosissimo. Briano lo fa suo e si presenta a tu per tu col portiere, che lo ipnotizza sventando la minaccia. Come contro lo Speranza però l’ex Speranza avrebbe potuto fare meglio in una situazione favorevole.

21′ D’Anna è il primo ammonito della partita. Fallo su Briano.

20′ Vacca si perde Rignanese in occasione della battuta di un fallo laterale. Il difensore è velocissimo nel recuperare anticipando l’attaccante. Buona prova del centrale in marcatura del cannoniere biancoblù.

16′ Da quarto a quarto. Gran cross di Fancellu, Durante non ci arriva.

12′ Buon momento per la Vadese, che seppur senza rendersi pericolosa batte due corner di fila.

11′ Sponda di Rignanese di petto per Piu. Conclusione dal limite abbondantemente alta.

9′ Prima pennellata al centro di Durante. Vacca è ben appostato e di testa libera l’area piccola.

6′ Punizione di Rignanese da buona posizione. Palla sulla barriera.

5′ Pallone calciato al centro dalla Vadese. Mischia nei pressi dell’area piccola, Bova la fa sua.

3′ Savona subito pericoloso. Piu va verticale per Rignanese, Crino salva alla grande in scivolata. Azione però invalidata per fuorigioco.

Nota tattica: Savona col canonico 3-4-3. In difesa preferito Apicella a Colombo. A fianco di Salis c’è Gaggero, che prende il posto dello squalificato Carro Gainza. La Vadese risponde col 3-4-1-2. Raffa trequartista alle spalle della coppia Testi-Tavarone.

1′ Si parte. Pubblico delle grandi occasioni al Chittolina. Savona con la classica divisa biancoblù. Maglia granata con inserti azzurri per la Vadese.

Primo tempo

Savona: 1 Bova, 2 Fancellu, 3 Durante, 4 Schirru, 5 Garbini, 6 Apicella, 7 Piu Giacomo, 8 Gaggero, 9 Rignanese, 10 Salis, 11 Briano. A disposizione: 12 Fois, 13 Mata, 14 Colombo, 15 Incorvaia, 16 Doci, 17 Berruti, 18 Damonte, 19 Cerchez, 20 Piu Nicolò. Allenatore: Emanuele Cola.

Vadese: 1 Cerone, 2 Samba, 3 Fabbretti, 4 Vacca, 5 Crino, 6 D’Anna, 7 Raffa, 8 Uruci, 9 Testi, 10 Albanese, 11 Tavarone. A disposizione: 12 Ceraolo, 13 Fiori, 14 Sabally, 15 Carvisiglia, 16 Lanzarotti, 17 Tona, 18 Marchelli, 19 Menga. Allenatore: Emanuele Calzolari (Maurizio Oliva squalificato)

Arbitro: Alex Romeo di La Spezia.