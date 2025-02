Calcio, Serie D. Albenga ufficialmente escluso dal campionato: ecco come cambia la classifica del girone “A”

Albenga. Tanto tuonò che piovve. Martedì pomeriggio è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo che ha messo la parola “fine” alla stagione da incubo dell’Albenga. Per effetto di esso, oltre a 15mila euro di multa, il sodalizio bianconero è stato escluso da girone “A” del campionato di Serie D a causa della mancata partecipazione nelle gare contro Imperia e NovaRomentin.

Quella appena riportata tuttavia è cronaca ormai arcinota. Cosa cambia però per le squadre impegnate nel medesimo raggruppamento del fu sodalizio ingauno? Come anticipato proprio da IVG in un articolo pubblicato ad inizio settimana, c’è chi festeggia e chi invece si adira ulteriormente per un mancato lieto fine che, viste le premesse, era ampiamente pronosticabile.

Intanto il primo dato che balza all’occhio è che, da tre, le società rappresentanti la provincia di Savona scendono a due. Niente più Albenga dunque, rimangono la Cairese e il Vado. Secondo l’articolo 53 comma 3 delle Noif (norme organizzative interne della Figc) «Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa».

Ecco quindi spiegato il motivo per cui ad esempio può in parte sorridere il Vado (che nella gara di andata al “Chittolina” aveva pareggiato contro il sodalizio bianconero), mentre storce il naso la Cairese (penalizzata dall’esclusione dell’Albenga visto che la squadra gialloblù era riuscita ad imporsi nei confronti degli avversari).

Nella nuova graduatoria compaiono inoltre degli asterischi accostati alle squadre che, al posto di scendere in campo contro la squadra bianconera, riposeranno. Se una ventata di (in questo caso) tossico ottimismo volesse comunque trovare un risvolto positivo nella grottesca vicenda che ha coinvolto l’Albenga, l’unico motivo per sorridere per le formazioni liguri potrebbe essere il ritorno dell’auspicio di poter raggiungere il massimo livello del dilettantismo italiano attraverso la disputa dei playoff.

L’esclusione del sodalizio ingauno permette infatti di sperare a chi in questo momento (come ad esempio Celle Varazze e Pietra Ligure, ndr) si trova in zona playoff nel campionato di Eccellenza. Il salto di categoria potrebbe tornare ad essere accessibile anche attraverso quella strada, ma tanto dipenderà da Cairese, Sanremese e Fezzanese. Gialloblù e matuziani, nonostante la vicinanza della zona playout, sembrano garantire più sicurezza.

Come osservato speciale rimane dunque la Fezzanese, al momento ultima nel girone “E”. In caso di retrocessione, i playoff risulterebbero completamente superflui per le società liguri. Di seguito ecco la nuova classifica del girone “A” del campionato di Serie D: Bra* 64, Varese 52, NovaRomentin 51, Vado 50, Ligorna* 46, Gozzano* 44, Lavagnese* e Chisola* 42, Saluzzo 36, Imperia* 33, Derthona, Asti 32, Sanremese 30, Cairese* 29, Vogherese* 26, Fossano e Oltrepò* 23, Borgaro 18, Chieri* 17.