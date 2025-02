Calcio, scintille al termine di San Filippo Yepp e Oneglia tra giocatore e arbitro. I giallorossi prendono le distanze: “Nessun contatto con altra società e direttore di gara”

Albenga. Ha dell’incredibile ciò che è successo domenica scorsa al termine della partita di Prima Categoria “A” San Filippo Yepp vs Oneglia. Al triplice fischio che ha sancito la vittoria per 1 a 0 della squadra albenganese, ecco andare in scena un episodio veramente brutto.

Al rientro negli spogliatoi delle due squadre, un tesserato dell’Oneglia, Berisha, ha aggredito l’arbitro Matteo Francesco Andreazza, provocando la caduta dello stesso. Allertate le forze dell’ordine, al campo hanno ascoltato sia il giocatore con alcuni testimoni e il direttore di gara, che ha confermato quanto scritto sopra.

Un gesto decisamente fuori luogo, imputato ad una condotta di gara dell’arbitro a senso unico secondo la squadra imperiese. Intanto per Berisha si profila, oltre ad una possibile sanzione penale, anche una lunga squalifica sui campi da gioco. Per capire meglio l’entità dello stop però, bisognerà aspettare questo giovedì.

Intanto la società che ha ospitato la gara, la San Filippo Neri Yepp, ha mandato alla nostra redazione proprio in questi minuti un comunicato, per dare la loro versione dei fatti e prendere le distanze da quanto accaduto:

“In merito agli articoli usciti in questi giorni su varie testate online nonché sui quotidiani locali e sulle locandine davanti alle edicole, la ASD San Filippo Neri Yepp ci tiene a fare una doverosa precisazione su ciò che è accaduto, soprattutto per alcuni titoli fuorvianti, che stanno ingiustamente creando un danno di immagine alla nostra società. Si ribadisce con forza l’estraneità ai fatti accaduti domenica al termine della partita di campionato di prima categoria contro l’Oneglia. Tutti i nostri tesserati (giocatori, dirigenti ed allenatori) al momento della rissa avvenuta esclusivamente tra un tesserato dell’ Oneglia ed il direttore di gara, si trovavano sul lato opposto dello stadio Riva e non sono MAI venuti a contatto con i tesserati dell’ altra società o con il direttore di gara, in quanto ogni domenica quando rientrano negli spogliatoi utilizzano l’uscita che si trova sotto il bar, situata dal lato opposto dell’uscita dal campo dove è avvenuto il fatto. Come San Filippo condanniamo ogni tipo di violenza e vogliamo esprimere la nostra piena solidarietà al direttore di gara”.