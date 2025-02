Calcio, Savona fermato sul pari. Rignanese: “Dà fastidio ma non sono preoccupato. Non abbiamo sottovalutato la Vadese”

L’ennesimo goal di Fabio Rignanese (capocannoniere con 17 goal come Gatto del Masone) non basta al Savona per battere la Vadese che, nel finale di primo tempo, ha raggiunto l’1 a 1 poi risultato definitivo grazie a un tocco sotto di Testi a tu per tu con Bova. L’attaccante sa bene che si tratta di due punti persi un un campionato in cui anche altre quattro squadre (Masone, Olimpic, Campese e Multedo) corrono forte.

“Abbiamo fatto la nostra partita ma siamo entrati un po’ molli. Secondo me il loro goal era in fuorigioco ma come sbagliamo noi sbagliano anche gli arbitri. Non siamo riusciti a trasformare le occasioni create. Non sempre va come si vorrebbe ma il campionato è ancora lungo. Questo pareggio dà fastidio ma non sono preoccupato“.

“Non abbiamo sottovalutato la Vadese, come non sottovalutiamo nessuno. Prepariamo sempre bene le partite altrimenti ci metteremmo in difficoltà da soli. Cosa ci ha insegnato la sconfitta dell’andata contro il Multedo? Quando perdi significa che qualcosa non l’hai fatto giusto. Dobbiamo affrontare le partite con la giusta concentrazione. I dettagli fanno la differenza. Ci alleneremo forte ascoltando il mister”.