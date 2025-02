Calcio, Savona. Domani contro il Multedo gli ultras biancoblù saranno assenti per la prima mezz’ora di gara: “Assurda repressione”

Savona. Mezz’ora senza il sostegno dei propri ultras. Il Savona si appresta ad affrontare la supersfida contro il Multedo, gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”) programmata nel pomeriggio di domani.

I tifosi a supportare i biancoblù saranno come di consueto numerosissimi, ma la squadra di mister Emanuele Cola, per la prima mezz’ora di gara, dovrà fare a meno dei propri ultras.

Ad annunciare questo tipo di scelta è stato il gruppo “Pessimi Elementi”, che attraverso le proprie pagine social ha diffuso la seguente nota: “Vista la pioggia di Daspo e l’assurda repressione che ci sta colpendo in questi ultimi giorni, comunichiamo che il settore, per la prima mezz’ora della partita di domani, rimarrà completamente vuoto. Chiediamo a tutti i sostenitori del Savona di rispettare la scelta dei gruppi organizzati. Diffidati Savona”.

Partenza in salita dunque per il Vecchio Delfino, squadra che sarà chiamata a rispondere alle vittorie odierne di Masone e Olimpic, compagini attualmente salite in vetta alla classifica proprio in attesa di scoprire il risultato del match che domani vedrà il Savona contrapporsi al Multedo.