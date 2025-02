Calcio, Prima Categoria. Pareggio dalle mille emozioni al Ferrando, Baia Alassio e Golfo Dianese termina 2-2

BAIA ALASSIO AUXILIUM 2 (4′ Mehmetaj, 72′ Di Mari) – 2 (21′ Tinkiano, 54′ Islahi) GOLFO DIANESE

95′ Termina qua la partita! Le prime della classe non si fanno male e rimangono alla stessa distanza di prima che iniziasse la partita.

90′ Assegnati 5 minuti di recupero. Intanto Odasso recupera una gran palla e prova un diagonale molto forte verso la porta, ma manca la precisione ed infatti il tiro si spegne sul fondo.

85′ Palla dentro per Barison, tira a tu per tu con il portiere ma Arrigo butta in angolo, che tempismo del centrocampista!

83′ Punizione dal limite per la Baia dove si apposta Mehmetaj, il tiro finisce di pochissimo sopra la traversa.

82′ Cambio in attacco per Virdigni. Tinkiano lascia spazio sul fronte offensivo a Mrahi.

81′ Tiro tenue di Garibbo, Pampararo blocca senza problemi.

79′ Ora ad ogni fallo, particolarmente accentuati dalle due squadre, Bruzzone estrae i cartellini. Ammonito ora Tinkiano.

75′ Ammonito Paltrinieri per un contrasto vicino alla sua panchina. Incassa il giallo e torna al suo posto, ma gli animi della Dianese sono molto tesi dopo il rigore concesso.

73′ Doppio cambio per Sardo, fuori Gasco e Aicardi per Odasso e Michero.

72′ Di Mari la mette nel sette! Che gol del numero 18 che si rifà dall’errore sul calcio di punizione, gara in pareggio adesso.

70′ Clamoroso al Ferrando! Succede di tutto in questo minuto! Il portiere cade a terra e Di Mari gli dice qualcosa al limite. Quest’ultimo si alza e si scontra con il numero 18. Rosso e calcio di rigore per Bruzzone! Sugli spalti succede di tutto e in campo anche, con Cocuzzo che viene scortato e continua ad inveire contro la squadra ospite. Sul dischetto proprio Di Mari, intanto subentra Sanango al posto di Islahi.

67′ Contropiede della Baia, Paltrinieri si guadagna fallo a poco dal limite. Sulla battuta Di Mari che dopo il tiro, si mette le mani nei capelli per la disperazione. Pallone ampiamente sopra la porta.

65′ Altro cambio per la Dianese, fuori Lanteri per Folco.

59′ Un cambio per parte. Sardo rileva Sacco ed inserisce Barison, Vindigni mette in campo Garibbo per Ceresi.

58′ Attenzione all’incursione della Baia, Gasco mette dentro il pallone ma un difensore riesce a deviare. Non del tutto arriva Paltrinieri che da letteralmente un metro dalla porta non riesce a colpire e perde il tempo. Poi sulla ribattuta di un grande riflesso di Cucuzza, il pallone va a Mehemtaj che si trovava però in fuorigioco.

56′ Gesto di stizza di Gibilaro che mette giù il portiere, Bruzzone di spalle avverte le urla dagli spalti e si precipita sulla scena. Giallo per l’ex Albenga. Intanto Sardo opera un cambio per cercare di mescolare le carte sulla fascia, fuori Cannizzaro per Di Mari.

54′ Sale la Dianese, cross dentro per Islahi! Gran gol di Islahi che si alza più in alto di tutti e butta in porta, ribaltone completato! Che gara del numero 2 della Dianese.

52′ Pallone spinoso messo dentro da Gibilaro, Islahi con personalità anticipa tutti e toglie dalla linea di porta, poi seguono una serie di tiri tentati dalla Baia senza successo.

48′ Che azione della Baia! Sacco ammaestra la sfera, passaggio alto per Mehmetaj che prolunga con il tacco dietro la schiena per Gasco. Il 5 poi si accentra al limite e carica il tiro, pallone che per poco non scheggia l’incrocio dei pali.

47′ Fallo sulla trequarti, Lanteri prova il tiro-cross che esce di un soffio. Pampararo accompagna il pallone con lo sguardo, può riprendere il possesso alassino.

46′ Invece è la Dianese che sembra aver in mano il pallino del gioco, per ora entrambe le squadre sono nella metà campo della Baia.

45′ Si riprende, pallone questa volta per la Baia che prova fin da subito a ritrovare il gol in prima battuta.

Secondo tempo

46′ Termina senza nessuna azione da sottolineare questo minuto, il duplice fischio di Bruzzone manda negli spogliatoi le due squadre.

45′ Assegnato un minuto supplementare.

44′ Altro lancio preciso per Vinci, questa volta di Negroni. Poi il cross di Vinci che, dopo aver protetto il pallone, mette il pallone ben al di fuori del campo. Questo sviluppo viene cercato molto dalla squadra di Sardo, ma per ora non è stato per nulla decisivo.

41′ Sacco prova a calciare un pallone vacante che arrivava dalle sue parti, pallone fuori dallo stadio.

33′ Altro lancio preciso raccolto da Cannizzaro. Come nel tentativo precedente, il laterale riesce però a stoppare e per poco anche a calciare, ma ancora Cucuzza arriva per primo sul pallone.

29′ Gran lancio di Gasco che dalla difesa mette un pallone quasi perfetto per Mehmetaj. Cucuzza però capisce tutto ed esce coi tempi giusti, in tuffo blocca il possibile tiro della punta giallonera.

27′ Lancio lungo per Gibilaro che raccoglie e mette dentro dove ci sono Mehmetaj e Cannizzaro. Pallone rilanciato e Gasco rilancia per Cannizzaro, ma il giocatore si trovava in fuorigioco e Bruzzone alza il braccio.

25′ Ancora errore in difesa per la Baia. Lanteri punta l’area, ancora molto bravo Negroni a deviare in angolo.

24′ Ci riprova Tinkiano che sembrava involato a rete. Ma arriva la grande copertura di Negroni che si contrappone tra giocatore e sfera e recupera palla, poi la serve docilmente a Pampararo e riacquista il possesso.

21′ Attenzione all’errore di disimpegno della Baia Alassio. Pallone regalato a centrocampo e depositato nel cuore dell’area dove c’è Tinkiano! Il tiro d’esterno di prima intenzione del numero 9 avversario inganna Pampararo che si tuffa ma non ci arriva, è un tiro imprendibile! Dianese ora in pareggio.

20′ Lanteri cerca la porta. Tiro forte e preciso sulle braccia di Pampararo che blocca senza indugi.

19′ Lancio di Gasco verso Cannizzaro, Favale non capisce bene la traiettoria e lascia campo al giovane talento alassino. Poi si rifà poco dopo capendo la finta del laterale allontando una sfera che stava diventato scottante.

17′ Gara adesso molto meno ritmata rispetto all’inizio. Nessuna azione offensiva degna di nota, ma tanto studio soprattutto da parte della Dianese che cerca gli spiragli giusti per infilzare e rimettere la gara in equilibrio.

9′ Fallo dal limite per la Dianese, ora la gara si è messa su un piano molto più fisico rispetto a come era iniziata. Favale cerca la porta, ma il pallone termina ampiamente fuori.

7′ Si scaldano gli animi. Fallo a centrocampo e poi testa a testa in mezzo al campo tra due giocatori. Sacco ristabilisce la calma con l’ausilio di Bruzzone.

4′ Attenzione all’azione solitaria di Cannizzaro che scippa il pallone al difensore arrivando da dietro. È a tu per tu con il portiere, allunga il pallone e calcia, che parata di Cucuzza! Arriva sulla ribattuta Mehmetaj e calcia a botta sicura! Ci prova la difesa a tenere fuori il pallone ma lo respinge ormai già dentro la porta! Esplode la panchina, la Baia comanda da subito il match.

2′ Bruzzone estrae subito il giallo a partita appena iniziata. Sacco si mette bene con il pallone e Islahi commette un fallo ingenuo, ma decisivo per stoppare la pericolosità dell’azione.

1′ Si inizia, primo pallone per la Golfo Dianese. Ottimo primo stop difensivo della Baia, poi Mehmetaj commette fallo in attacco e stoppa il contropiede degli alassini.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni:

Baia Alassio Auxilium: 1 Pampararo, 2 Vinci, 3 Combi, 4 Negroni, 5 Gasco, 6 Aicardi, 7 Cannizzaro, 8 Paltrinieri, 9 Mehmetaj, 10 Sacco, 11 Gibilaro. A disposizione: 12 Tornago, 13 Avignone, 14 Michero, 15 Barison, 16 Damonte, 17 Abate, 18 Di Mari, 19 Odasso, 20 Tomao. Allenatore: Sardo.

Golfo Dianese: 1 Cucuzza, 2 Islahi, 3 Messaoud, 4 Calvini, 5 Ceresi, 6 Favale, 7 Arrigo, 8 Bandiera, 9 Tinkiano, 10 Lanteri, 11 Cabello. A disposizione: 12 Sanango, 13 Basso, 14 Mrahi, 15 Bertoli, 16 Garibbo, 17 Borri, 18 Bruna, 19 Folco. Allenatore: Vindigni.

Arbitro dell’incontro il signor Bruzzone Filippo di Genova.

Alassio. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme il big match di giornata. In Prima Categoria “A”, il match al vertice tra Baia Alassio Auxilium e Golfo Dianese potrebbe decidere in parte la sorte del campionato. Ad un punto di distanza dalle api in vetta c’è la squadra di Vindigni che, nelle ultime giornate, è stata agguantata dalla squadra di Sardo. Oggi si mette un buon punto esclamativo alla stagione, con gli alassini che possono addirittura staccare le squadre sotto di 4 punti in caso di vittoria. Giocare al Ferrando non è mai semplice e sarà molto difficile provare a vincere, ma le qualità sono presenti in entrambe le compagini. In poche parole, vincere oggi, vuol dire mettere un tassello importante per le sorti di una delle due squadre.