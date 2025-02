Calcio, Prima Categoria. Osinaga regala un punto all’Andora, pareggio di lusso per il Dego

ANDORA 1 (79′ Osinaga) – 1 (21′ Rebella) DEGO

95′ Palla per Carballo, si trova vicinissimo al portiere, la spunta lui! Tiro e gol! Però Filippi da fallo sul portiere. Ecco l’ultima palla gol dell’Andora, ma non c’è più tempo. Andora vs Dego termina con un pareggio.

93′ Angolo per l’Andora per cercare i tre punti nel finale, ma il pallone termina in rimessa dal fondo.

91′ Attenzione, Dego in 10! Fallo di Vero che si becca il secondo giallo, termina con 5 minuti d’anticipo la sua partita, sarà leggermente più difficile adesso per i valbormidesi.

90′ Assegnati 5 minuti di recupero.

86′ Prova il tiro Gennarelli, pallone tranquillamente bloccato da Rossi.

79′ Osinaga prova un cross dentro dalla trequarti. Attenzione il pallone è verso la porta, che gol incredibile! È un gol assurdo quello di Osinaga ma cosa ha fatto! Mani nei capelli per lui che si aspettava tutto tranne che il gol, l’Andora ora è in pareggio. Osinaga assist e vento gol quasi mi verrebbe da dire siccome qua al Marco Polo sta tirando un vento assurdo, ma credo che non importi molto alla squadra di Ghigliazza.

77′ Cambio anche per il Dego, fuori Strazzacapa per Gennarelli.

74′ Fallo del Dego sulla trequarti, troppo irruento l’intervento di Gaggero secondo Filippi che estrae anche il cartellino giallo. Pallone ribattuto in area, il Dego continua a reggere alle continue scorribande avversarie. Intanto arriva un altro cambio per l’Andora, ingresso in campo di Moro, termina la partita di Guardone.

71′ Ancora il Dego! Strazzacapa punta l’uomo, c’è solo lui prima di Rossi, poi tira da posizione più angolata e non trova la porta.

70′ In questi ultimi minuti l’Andora ha cercato come sempre il pareggio ma senza produrre quanto prima. È il Dego ora sul pallone, con una punizione conquistata da Bignoli. Palla dentro, è un tiro cross! Salvataggio di Rossi sulla battuta di Rebella che voleva replicare! Poi ci pensa Perrier come sempre a conquistare fallo.

62′ Altri due cambi per Ghigliazza che prova a dare una ulteriore svolta alla partita. Fuori Pollio e Gimenez per Nardi e Cavassa.

57′ Pallone che dalla difesa del Delfino taglia tutto il campo e viene recuperato da Carballo, che lavora la sfera e serve Perrier. Grande sponda del numero 9 che passa il pallone a Guardone che dal limite non cerca il tiro ma il pallone per De Boni. Gran cambio passo del numero 11 che si trova dritto sul primo palo e poi calcia, ancora Briano! Sempre Buffon nel suo prime quest’oggi.

53′ Pallone dentro dell’Andora, Carballo calcia da pochissimi passi e Briano para anche questa! È on fire quest’oggi il portiere avversario. In ogni caso però, Filippi alza il braccio, è fuorigioco.

51′ Punizione dalla trequarti per l’Andora, pallone dentro bloccato, come sempre, da Briano. Poi ribaltamento di fronte fulmineo per il Dego che si conquista il calcio d’angolo. Cross teso sul primo palo, ci pensa Rossi a buttare via la sfera fuori dall’area, poi Perrier spezza l’azione conquistando il fallo.

47′ Ancora l’Andora, pallone dentro che Perrier non riesce a prendere per un nulla! Altra occasione sprecata dall’Andora.

46′ L’Andora riprende da dove aveva lasciato, ovvero ribattendo colpo su colpo per cercare il pareggio. Pollio dentro per De Boni che stoppa, si allarga e prova a calciare. Fondamentale l’intervento di un giocatore del Dego che conquista anche la rimessa dal fondo.

45′ Si riprende il secondo tempo. Ghigliazza opera subito un cambio, fuori De Col e dentro Carballo con annesso cambio modulo, dal 4-2-3-1 iniziale ad un 4-4-2. Il Dego rimane invece invariato con il 3-4-3.

Secondo tempo

48′ Altro fallo brutto su Guardone questa volta, ammonito Saino e punizione dal limite dell’area, praticamente a qualche centimetro dall’area. Pollio calcia e becca in pieno la barriera, pallone ribattuto nuovamente sui suoi piedi e la rimette in area, Perrier svetta di testa e colpisce il pallone, fuori di un niente fuori la traversa. Con questo ultima azione intanto Filippi fischia due volte, terminato il primo tempo.

47′ Altro fallo a centrocampo, Pollio mette la palombella in area dove arriva il solito Briano a bloccare.

45′ Assegnati 4 minuti di recupero.

44′ Ribaltone Andora, intervento molto irruento di Vero su Perrier che si becca l’ammonizione. Palla dentro, ancora Briano! Praticamente il migliore dei suoi in questa partita, sta parando l’impossibile. In questo caso ha tolto di un soffio il pallone dai piedi di Guardone pronto per il tap in.

43′ Che occasione per il Dego! La difesa non si intende e la spunta Gaggero che si trova il pallone tra i piedi a tu per tu con Rossi. Tiro ravvicinato che l’estremo difensore riesce a deviare con la gamba. Poi sulla ribattuta il tiro di Spriano termina ampiamente fuori dai pali.

40′ Gioco di gambe di Strazzacapa, scartati due avversari, poi la conclusione termina addirittura fuori dallo stadio.

37′ Altra occasione del Dego, Bignoli cerca il tiro in porta senza successo, tiro lento che Rossi riesce a contenere alla perfezione.

34′ Palla dentro di Osinaga, il pallone dentro per Perrier che non riesce a colpire con efficacia. La ribattuta non è favorevole al centro dell’area, il pallone viene riconquistato da Briano.

31′ L’Andora ci sta provando in tutti i modi a cercare di rimontare il risultato. La moltitudine di palloni prodotti però non riesce ad essere finalizzata per ora. Angolo, palla fuori e rimessa del Dego riconquistata dalla squadra di Ghigliazza. Perrier difende il pallone e si guadagna un fallo dalla trequarti interessante. Gimenez prova direttamente in porta sul primo palo, Briando blocca addirittura la forte conclusione del numero 7.

28′ Altro angolo, nessuno arriva sul pallone. Poi contatto in area, l’arbitro assegna il fallo al Dego ma tutto l’Andora si arrabbia con Filippi, volevano il rigore.

25′ Modesti esce palla la piede e scarta tre giocatori, poi il pallone per De Boni che calcia e trova la schiena di Rebella. Sull’angolo, nessuno arriva sul pallone, sarà rimessa dal fondo per il Dego.

23′ Ci prova l’Andora con Pollio! Tiro forte sul secondo palo, pallone fuori di pochissimo. Prova di coraggio ora dell’Andora che sembra non aver accusato il colpo.

21′ Punizione dal limite per il Dego, fallo sciocco di un giocatore dell’Andora che regala un’ottima mattonella a Rebella per cercare il vantaggio. Gol incredibile di Rebella! Una sorta di pallonetto imprendibile per Rossi che non riesce a capire bene la traiettoria del pallone. Pallone che si spegne sul secondo palo, alla prima grande occasione gli avversari trovano il vantaggio.

19′ Ribaltone del Dego, ci provano anche gli avversari. Strazzacapa prova il tiro da posizione quasi impossibile, il pallone infatti esce di poco.

18′ Fallo a centrocampo, Pollio calcia subito per Gimenez, palla alta e filtrante perfetta per il numero 7 che mette giù, sterza e manda fuori giri l’avversario. Poi il tiro, rasoterra sul primo palo, fuori di pochissimo! Brivido per il gruppo di ultras del Dego che stanno cantando incessantemente da inizio partita.

14′ Ancora Gimenez che prova a mettere il pallone sulla testa di Perrier, ma il pallone esce di molto fuori. Il numero 7 deve ancora prendere le misure in questi primi 15 minuti.

13′ Si riprende dopo qualche minuto di gioco e arriva subito il campo per Dalmasso, fuori Muca per Gaggero.

10′ Gran recupero a centrocampo dell’Andora, pallone alto per Perrier che si contrappone a Saino e prende posizione. Dopo uno scontro contrasto con il 9 dell’Andora che cade in area a braccia aperte, ma per Filippi non c’è nulla. Ora gara momentaneamente ferma per soccorrere un giocatore del Dego rimasto a terra, molto dolorante.

6′ Perrier cerca di sgusciare tra due difensori e viene abbattuto. Punizione dal limite, Pollio prende la rincorsa e calcia basso sul primo palo, pallone fuori di poco accompagnato con lo sguardo da Briano.

5′ Partita iniziata con qualche minuto di ritardo, Filippi ha notato un buco nella porta che andava sistemato. Intanto l’Andora sembra aver il possesso del pallone in qeèsuti primi frangenti. Tiro di Gimenez adesso dalla trequarti, ma il pallone esce di molto.

1′ Si inizia, pallone all’indietro dell’Andora subito calciato da Modesti. Pallone recuperato dal Dego.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Andora: 1 Rossi, 2 Colavito, 3 Osinaga, 6 Modesti, 7 Gimenez, 9 Perrier, 10 Pollio, 11 De Boni, 18 Guardone, 19 Franco, 11 De Col. A disposizione: 12 Loiacono, 4 Cavassa, 5 Costamagna, 8 Aicardi, 13 Bortolini, 14 Nardi, 15 Griffini, 16 Carballo, 17 Moro. Allenatore: Ghigliazza.

Dego: 1 Briano, 2 Vero, 3 Saino, 4 Spriano, 5 Ogijanovic, 6 Russo, 7 Bignoli, 8 Ferraro, 9 Muca, 10 Rebella, 19 Strazzacapa. A disposizione: 12 Macciò, 13 Monticelli M, 14 Gaggero, 15 Guastamacchia, 16 Monticelli I, 17 Magni, 18 Gennarelli, 11 Delfino, 20 Domeniconi. Allenatore: Dalmasso.

MArbitro dell’incontro il signor Filippi Nicolò di Savona

Andora. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati per commentare assieme il match di Prima Categoria tra Andora e Dego. Match importante a livello di classifica per entrambe le squadre. Per l’Andora vincere oggi vorrebbe dire rimanere a ridosso della zona playoff per cercare di rimanere al passo delle squadre dalla sesta posizione in su. Il Dego invece si toglierebbe dalla zona playout con i 3 punti, ovviamente con un occhio alla partita della Virtus Sanremo. La squadra di Ghigliazza è sicuramente in salute, l’ultima sconfitta era arrivata con il Camporosso, alla quale seguono tanti risultati utili. Il Dego deve invece ritrovare la condizione, oggi in trasferta potrebbe essere una buona occasione per riprendere il cammino. Il campo è totalmente asciutto nonostante le piogge di questi giorni, l’unico problema potrebbe essere il vento, molto forte qua al Marco Polo.