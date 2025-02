Calcio, lutto in casa Nolese: è mancato Beppe Pisano, simbolo del club rivierasco

Una brutta mattina in casa Nolese. Il club piange la scomparsa di Giuseppe Beppe Pisano all’età di 84 anni. Ex giocatore e allenatore biancorosso rimasto sempre legato alla società della cittadina ponentina.

IL COMMOSSO SALUTO DELLA NOLESE

La Nolese piange la scomparsa di Beppe Pisano, leggenda del calcio locale

La comunità di Noli si è risvegliata oggi con una notizia che ha gettato tutti nello sconforto: nella notte è venuto a mancare Beppe Pisano, figura storica del calcio locale e autentico punto di riferimento per generazioni di atleti e appassionati.

Nato nel 1941 in Sicilia, Beppe aveva lasciato la sua terra d’origine per amore della sua Lella, compagna di una vita. Il calcio è sempre stato parte del suo cuore, una passione che lo ha accompagnato sin da giovane, portandolo a distinguersi sui campi della sua regione e a guadagnarsi persino la convocazione nella nazionale militare.

Il suo nome è legato indissolubilmente alla Polisportiva Nolese, società che ha rappresentato con orgoglio e dedizione. Per anni ha vestito la maglia biancorossa, diventandone capitano e giocando nel ruolo di centrocampista nella squadra che ha scritto alcune delle pagine più belle della storia del club. Con carisma e talento, è stato un esempio per i compagni e un simbolo per tutti gli sportivi di Noli.

Terminata la carriera da calciatore, ha continuato a mettere la sua esperienza e il suo amore per il calcio al servizio della Nolese, prima come allenatore della prima squadra e, soprattutto, come guida per i più giovani. Con affetto e dedizione ha cresciuto intere generazioni di ragazzi, che lui stesso amava chiamare i suoi “bimbi”, trasmettendo loro non solo tecnica e disciplina, ma anche quei valori di lealtà, rispetto e passione che lo hanno sempre contraddistinto.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e condividere con lui momenti dentro e fuori dal campo. La Polisportiva Nolese e tutta la cittadinanza di Noli si stringono con affetto attorno alla moglie Lella, ai figli Marco e Marta, e a tutti i suoi cari in questo momento di profondo dolore, porgendo le più sentite e sincere condoglianze.

Ciao Beppe, la tua passione e il tuo sorriso resteranno per sempre nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di tirare un calcio ad un pallone insieme a te.