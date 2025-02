Calcio. L’Andora deve ritrovare la testa, capitan Pollio suona la carica: “Manteniamo alta l’intensità, siamo una squadra forte”

Andora. Termina con un pareggio (1-1) quasi sofferto la partita di domenica scorsa dell’Andora contro il Dego. L’avverbio utilizzato indica in pieno la gara del Delfino, siccome nonostante la moltitudine di situazioni create e una difesa praticamente spettatrice, riesce a malapena a strappare un punto contro la squadra valbormidese.

Un gol su punizione di Rebella tiene sulle spine il pubblico del Marco Polo fino all’ottantesimo, quando Osinaga centra la porta da centrocampo e segna un gol da cineteca. Ma tutto questo non basta, come afferma anche mister Ghigliazza. Serve una squadra più sul pezzo con la mente per non rincorrere sempre i risultati e condurre le gare fin dal principio per poter ambire alle posizioni di classifica che il club sta ricercando.

“Grande rammarico, non siamo riusciti ad ottenere il risultato sperato”, inizia così l’intervista post partita del capitano della squadra Pollio: “Gli allenamenti in settimana erano andati molto bene, con ottima intensità. Ero convinto che oggi saremmo riusciti a portare a casa la vittoria e invece non è andata così”.

“Abbiamo fatto un po’ fatica a creare occasioni – continua il giocatore -, abbiamo fatto un gol abbastanza casuale su un cross, anche se Pablo ha fatto un gran gol. Con la qualità che abbiamo, siamo una squadra forte, dobbiamo cercare di capire come mai facciamo così fatica a chiudere le partite e a vincere”.

Nessun obiettivo da raggiungere a tutti i costi, ora ci sono altri fattori da superare: “Ormai la classifica non dobbiamo neanche più guardarla. Dobbiamo scendere in campo tutte le domeniche con la voglia di vincere, di battere chiunque, perché la qualità c’è. Dobbiamo dare tutti qualcosina in più soprattutto la domenica, non mi capacito di questa difficoltà a vincere partite che sono alla nostra portata tranquillamente”.

Un problema di questa squadra, come affermato anche da Ghigliazza, è quello di subire quasi sempre per primi il gol: “Andiamo sotto nel risultato spesso. Non voglio parlare di approccio sbagliato alla partita, non mi sembra quello il punto. Ho fatto i complimenti ai ragazzi in settimana per l’allenamento, per questo ho l’amaro in bocca”.

Nonostante tutto, l’Andora si trova comunque a 28 punti e con ottimi giocatori. Domani contro l’Oneglia potrebbe essere un banco di prova per provare che lo switch mentale è avvenuto: “Abbiamo giovani di qualità, sia a livello calcistico che umano, ho la fortuna di avere in squadra dei giovani veramente bravi. Vogliamo fare bene, nessuno ci obbliga a vincere il campionato. Però siamo costruiti per stare nelle prime posizioni. Un consiglio che posso dargli? Continuare a tenere altissima l’intensità durante la settimana, l’allenamento è troppo importante per giocare al top la domenica”.