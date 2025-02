Calcio. La ‘Villar’ al centro del Millesimo: “Non abbiamo mai mollato, abbiamo la testa giusta”

Millesimo. C’è sempre lo zampino di Villar nelle vittorie del Millesimo in queste stagioni. Nei tre punti conquistati oggi contro il Ventimiglia, apre subito le danze Ndiaye con assist proprio di Villar che, di testa, batte Haderbache e manda i valbormidesi in vantaggio. Pareggia a 10 minuti dalla fine Sparma per gli imperiesi, in una gara sempre sul filo del rasoio.

Poi fa praticamente tutto l’ex Udinese che prima sbaglia il rigore a meno cinque dal termine e, a praticamente gara terminata, si trasforma quanto basta in Ronaldo il fenomeno, scarta il portiere e regala tre punti che valgono il primo posto in solitaria per la sua squadra.

“È stata una partita difficile”, così descrive il match proprio l’autore dell’ultima rete: “Abbiamo sbagliato tanti gol sotto porta, sono venuti a chiudersi dietro per cercare il pareggio. Ho sbagliato il rigore, però l’importante è l’atteggiamento della squadra, non abbiamo mai mollato. A venti secondi dal termine siamo riusciti a portarla il vantaggio“.

Tanto orgoglio nelle parole del difensore Ndiaye: “Cominciamo ad essere un gruppo, una famiglia, e si vede anche da queste partite qua. La squadra sta bene, ormai continuiamo così, cercando di vincere il campionato. Siamo tranquilli, siamo lì. L’anno scorso eravamo abituati a giocare senza pressione. Ovviamente sono tutte partite difficili. All’andata abbiamo perso tanti punti e li stiamo recuperando ora con la testa giusta”.