Calcio. La Golfo Dianese sfiora il primo posto contro la Baia Alassio, Vindigni: “Faremo di tutto per rimanere in alto”

Alassio. Sfiora una clamorosa vittoria contro la Baia Alassio la squadra di Danilo Vindigni. Domenica scorsa, al Ferrando, il big match tra prima e seconda di Prima Categoria tra gli alassini e la Golfo Dianese, ha regalato spettacolo. Una squadra orgogliosa e pimpante quella ospite che, dopo aver subito ad appena due minuti di gara, non è rimasta con le mani in mano iniziando a far valere anche il suo gioco.

Infatti, dopo qualche minuto ancora di assestamento, sale in cattedra la squadra di Vindigni che sfrutta due errori in costruzione della squadra di Sardo per portarsi addirittura in vantaggio. È bravissimo poi Di Mari a cercare e trovare il rigore e rimettere in pareggio la partita. Risultato più che giusto, come dichiarato da entrambi i mister, per il totale equilibrio di gioco che si è visto nell’arco di tutti e novanta i minuti.

C’è tanta consapevolezza nelle parole di mister Vindigni: “Complimenti alle due squadre. La partita è stata bella, la posta era alta. Peccato, l’avevamo rimessa a posto ed eravamo in sicurezza, purtroppo la giovane età a volte fa fare stupidaggini. Rimanendo in dieci diventa poi difficile fare calcio. Abbiamo tamponato il possibile, sul rigore non si può far niente, nulla da dire ai ragazzi”.

“Ci giocavamo molto – continua il mister -. Sia noi che loro probabilmente, abbiamo improntato la gara più sul fisico che sulle giocate, infatti non ce ne sono state tantissime. Siamo nati per giocare e divertirci, oltre ad essere una squadra giovane. Ci troviamo là e faremo di tutto per rimanere il più alti possibile. Non abbiamo sogni di gloria ma ce la giochiamo, finché ci siamo, combattiamo”.

Contro la Baia diverse esclusioni d’Eccellenza per motivi fisici: “Eravamo un po’ rimaneggiati, però chi ha giocato ha fatto benissimo. Nulla da dire a chi ha sostituito i titolari che poi titolari non sono. Con la società abbiamo cercato di inserire qualche giocatore in più per avere dei cambi all’altezza. Un punto perso o uno guadagnato? A un quarto d’ora dalla fine erano due persi. Poi il pareggio è giusto, anche se eravamo in vantaggio. Non posso dire che meritavamo o meritavano loro. In 10 contro 11 mi prendo il pari contro la prima in trasferta”.