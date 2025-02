Calcio. La Carcarese riprende il cammino e vince contro l’Argentina Arma, Battistel: “Motivazione e determinazioni giuste”

Carcarese. Serviva ripartire dopo la battuta d’arresto di domenica scorsa contro il Pontelungo, oggi arriva un netto 3-0 contro l’Argentina Arma. La prima sconfitta dei biancorossi in campionato era arrivata proprio contro la squadra dell’imperiese e oggi, davanti al proprio pubblico, serviva oltre che una vittoria, riprendersi quei punti persi per continuare a lottare per la classifica.

“È stato difficile sbloccare la partita, ma una volta sbloccata, l’abbiamo condotta bene”, commenta così Battistel al termine dei novanta minuti: “Dopo il contraccolpo psicologico dovuto a domenica scorsa, oggi siamo scesi in campo con la motivazione e la determinazione giuste nel primo tempo e poi l’abbiamo condotta fino in fondo”.

“Avremmo potuto chiuderla anche prima – continua l’allenatore -, qualche disattenzione con la palla, ma nel complesso abbiamo giocato una buona partita”.

Manca ancora qualche scontro diretto alla Carcarese prima della chiusura del campionato, fattore che può fare ben sperare i tifosi: “Mancano ancora tante gare, saranno tutte difficili a partire dalla trasferta di domenica prossima ad Albissola. All’andata era stata decisa dagli episodi, la prepareremo al meglio per portare a casa il risultato”.