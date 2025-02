Calcio. La Cairese non riesce ad acciuffare il pareggio, Nappi: “Porta stregata, ma i ragazzi hanno dato tutto”

Cairo. Termina con una sconfitta (1-2) per la Cairese la partita contro il Derthona. Tutti i gol arrivano nel primo tempo, dove alla doppietta di Mencagli nel primo quarto d’ora, risponde 10 minuti più tardi Biancheri. Poi, tutti i tentativi della Cairese di riacciuffare il punteggio e guadagnare almeno un punto sono tutti vani.

Come dichiarato anche da Nappi nel post partita, sembrava impossibile trovare la via della porta oggi. Secondo l’allenatore, non c’è quasi nulla da migliorare in questa squadra se non la finalizzazione. Sicuramente, se la sua squadra avesse prodotto molto di più nelle partite precedenti, si parlerebbe di una classifica diversa.

Era impossibile secondo Nappi oggi riuscire quanto meno a pareggiare, porta stregata nonostante le grandi occasioni create: “Il calcio ormai lo conosco troppo bene, alla panchina ad un certo punto ho detto ‘se stiamo qua tre ore non faremo mai gol‘. Abbiamo creato tantissimo soprattutto nel secondo tempo, prendendo una traversa clamorosa. Al portiere complimenti, ha sfoderato 4-5 parate, una più bella dell’altra. Questo è il calcio, questo fa la differenza”.

“Abbiamo concesso due gol particolari – continua Nappi -. Poi siamo riusciti ad accorciare le distanze nel primo tempo. Nel secondo abbiamo giocato nella loro metà campo. Siamo una squadra viva che crea tantissimo, questo mi carica per affrontare martedì di nuovo l’allenamento, per andare poi a fare una partita importante, sono fiducioso per il proseguo del campionato“.

Ma nonostante tutto, secondo l’ex Genoa il campionato della Cairese sarà quantomeno energico: “È una Cairese pronta a lottare fino alla fine. Domenica a Chisola dobbiamo andare lì e cercare in tutte le maniere di fare il risultato, ma sempre con il gioco e con la determinazione che abbiamo messo anche oggi in campo”.