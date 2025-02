Calcio. La Baia Alassio non molla e la riprende nel finale, Sardo: “Bisogna dare il massimo ogni partita, la classifica è corta”

Alassio. Termina in pareggio il match al vertice tra Baia Alassio e Golfo Dianese. Subito il gol di Mehmetaj che, a freddo, manda in vantaggio la sua squadra. Con un avvio così, la squadra di Sardo sembra poter incrementare il risultato da un momento all’altro. Ma gli avversari sono agguerriti e sicuramente non sono venuti per essere spettatori.

Tinkiano prima e Islahi poi, recuperano il match e tutto sembra essere perso. La squadra di Sardo non è la stessa dei primi inizi ma poi, con l’ingresso in campo di Di Mari cambia tutto. È lui a procurarsi il rigore e a trasformarlo per pareggiare la gara. Con tutta la fine del secondo tempo in dieci, la Dianese fa come può e alla fine riesce a resistere ai tentativi avversari. Alla fine dei novanta minuti, un punto a testa, lo stesso che divide la prima e la seconda posizione in classifica.

Come parla il campo, parla uguale mister Sardo al termine della partita, analizzando un match in totale equilibrio: “Nel primo tempo più a calcio, nel secondo, complice anche il nervosismo, è stato un match un po’ più sporco. Prendiamo quanto di buono è venuto nell’arco dei 90 minuti, abbiamo saputo soffrire. Non so ancora adesso se ho l’amaro in bocca o no, devo rifletterci un attimo. Però giocavamo contro una squadra molto forte, non lo dice il sottoscritto ma la classifica. Prendiamo un buon punto, risultato giusto vedendo questa partita”.

Classifica che si è assottigliata ancora di più dopo questo match, tre punti dividono le squadre nelle prime quattro posizioni: “Magari fossimo noi due squadre e basta. Dietro c’è chi corre, come Ospedaletti, Camporosso e Cengio. Il campionato è ancora lungo, può rientrare ancora qualcuno. Bisogna dare il massimo ogni partita, al minimo errore la classifica potrebbe cambiare velocemente, si risolverà alla fine“.

Nonostante tutto, il primo posto porta buona sensazioni alla squadra alassina: “C’è un po’ di consapevolezza in più rispetto all’inizio di stagione. Siamo un gruppo abbastanza giovane, sette undicesimi della formazione iniziale l’anno scorso non c’erano. La squadra dovrà credere nel nostro lavoro e in se stessi. Questa consapevolezza ci porta ad affrontare ogni partita con la mentalità giusta. Le partite sono fatte di episodi, poi si possono vincere o perdere. Con questa motivazione, raggiungere il nostro obiettivo minimo, ovvero i playoff, è possibile“.

Poi le parole al giocatore che ha rimesso in equilibrio il match: “Guardo in panchina e ho Di Mari, un attaccante fortissimo. Questa è la scelta di oggi, è un periodo che non sta benissimo. Sono risorse, vedi che poi quando lo mandi in campo risolve il match, è veramente forte per la categoria. La nostra rosa è stata costruita non solo sugli undici, ma anche per poter attingere dalla panchina. In questo preciso momento siamo leggermente tirati fisicamente. Sarà la coppa in settimana, ma le prestazioni comunque ci sono”.

“Usciamo dal campo con un punto – chiosa Sardo -, pensare in un modo o nell’altro cambia poco, alla fine fa fede la classifica. Io segno comunque un punto, soprattutto con un avversario forte“.