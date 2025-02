Calcio. Il Pontelungo stende l’Albissole e rimane a -2 dalla vetta, Zanardini: “Mi aspettavo un calo, siamo stati grandi!”

Albissola. Continua la grande stagione del Pontelungo che continua a ribattere colpo su colpo e risponde alla vittoria della Carcarese. Solo due punti separano la squadra di Zanardini alla vetta, ma per l’allenatore è ancora tempo di parlare di classifica, bensì continuare su questa strada dopo la vittoria con l’Albissole e quella importantissima di domenica scorsa contro il Ceriale.

Vittoria per 0-3 esterna contro l’Albissole, gol di Corciulo e doppietta di Sfinjari che sta disputando una stagione incredibile fino a qui. Ai livelli dei granata stanno viaggiando solo Millesimo (a 40 punti proprio come il Pontelungo) e la Carcarese, a più due punti dalle due squadre. C’è già una piccola spaccatura tra le prime tre e le altre, con la Sampierdarenese a 35, Ceriale e Sestrese a 34 e poi tutte le altre, ma il campionato è ancora lungo.

Tanta felicità nelle parole di Zanardini al termine della partita: “Sono molto contento perché dopo la vittoria di domenica nel derby mi aspettavo un calo di tensione. In settimana abbiamo festeggiato, invece la squadra ha risposto alla grande. La risposta alla grande è stata a tutti i punti di vista. Siamo stati concentrati in partita, abbiamo avuto le nostre occasioni nel primo tempo. Abbiamo giocato contro una buonissima squadra che ti può far male in qualsiasi momento, grande merito ai miei ragazzi“.

Un grande campionato quello che sta svolgendo anche Sfinjari. Sono 17 le reti segnate e primo posto nella classifica marcatori: “Quest’anno è sul pezzo come l’anno della promozione in Prima Categoria. L’anno scorso non è stato bene, però è un valore aggiunto sicuro per noi. Fa sempre la differenza in tante situazioni, meno male che ce l’abbiamo noi”.

Non una vittoria scontata quella della squadra di Zanardini, arrivata su un campo difficile: “Dovevamo stare attenti, sapevamo quali erano le loro armi. Davanti loro sono molto bravi e attaccano bene la profondità. Abbiamo portato in campo ciò che abbiamo preparato. Se crediamo alla vittoria finale? Siamo alla quarta di ritorno. Noi andiamo in campo per vincere e poi vediamo dove ci porta”.

“C’è sempre da migliorare e da stare attenti – termina il mister -. Bisogna guardare le piccole cose, i dettagli ti portano ai punti. Noi oggi siamo stati attenti anche alle piccole cose e quindi è giusto che abbiamo vinto”.