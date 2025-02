Calcio dilettanti: spalti infuocati di passione nel post San Valentino

Fedeltà e amore incondizionato. Nessuno più dei tifosi incarna questi concetti. E anche nelle categorie dei dilettanti per fortuna si può assistere a partite dalla cornice di pubblico calorosa. Un’atmosfera passionale che scalda gli animi in campo e la temperatura di questo weekend di metà febbraio.

Promozione “A”: Pontelungo – Carcarese (domenica ore 15 al Riva)

La società biancorossa ha organizzato un pullman per i propri sostenitori in vista della trasferta all’Annibale Riva. Stadio ingauno che vede sempre più persone a sostenere i granata ingauni di mister Zanardini, che stanno attirando l’attenzione dei tanti appassionati ingauni. La sfida è ad altissima tensione, con la Carcarese prima a quota 42 e il Pontelungo secondo a 40, insieme al Millesimo che sarà impegnato in trasferta contro il San Cipriano.

Prima Categoria “B”: Savona – Multedo (domenica ore 15 all’Olmo-Ferro)

Se si parla di passione, il Savona entra di diritto in questa selezione. Cinque anni di Prima Categoria non hanno spento l’amore per il Vecchio Delfino, che vede sugli spalti sempre più sostenitori al seguito. Ma anche il Multedo potrà contare sui propri tifosi. I granata sono tra i pochi club di Genova città ad avere un forte legame identitario col quartiere che rappresentano. Olmo-Ferro “sold out” con la speranza che non si verifichino i disordini dell’andata. Sul campo, il Savona nelle ultime settimane ha fatto vedere qualche piccola crepa in quello che sembrava un meccanismo perfetto: calo di tensione finale nel match contro lo Speranza e prova opaca contro la Vadese. Il Multedo, dopo aver vinto l’andata, ha l’occasione per consolidare la zona playoff ma anche per inserirsi con prepotenza nella lotta al primo posto. In casa Savona, potrebbe giocare il centrocampista Cristian Fossati. L’ex Arenzano è disponibile agli ordini di mister Cola.

Prima Categoria “B”: Masone – Rossiglionese (sabato ore 14,30 al Macciò)

Anche quella che al momento pare la principale rivale del Savona per la vittoria finale, il Masone, affronterà una partita in cui si prevede il tutto esaurito. La formazione di mister Max Bruzzone (seconda in attesa di capire le scelte della procura federale, potrebbe avere due punti in più) affronta il sentitissimo derby contro la Rossiglionese. I bianconeri, il cui obiettivo è la salvezza, sono in una buona posizione di classifica fuori dai playout. Potranno affrontare il derby con lo spirito giusto e senza particolare patemi. Per quanto si possa stare tranquilli quando si ha a che fare con l’accoppiata Gatto-Volpe.

Prima Categoria “A”: Cengio – Baia Alassio (domenica ore 15 al Salvi)

L’hype intorno al Cengio sale di stagione in stagione. E quest’anno la squadra granata sta catalizzando l’attenzione con un campionato di primissimo livello. La formazione di mister Loris Chiarlone punta ai playoff ma il margine con il primo posto non è ancora così ampio da rinunciare a qualsiasi pensiero. Niente di meglio della sfida alla capolista per provare ad accorciare. Ad Alassio si respira un entusiasmo che manca ormai dall’epopea dell’Alassio FC di Vincenzi

Eccellenza: Campomorone – Celle Varazze (domenica ore 15 al Begato 9)

Questa gara entra nelle cinque soprattutto per i risvolti di classifica. Intorno alle due formazioni non si è ancora creato quel seguito costante e organizzato che esiste per altre realtà. Ma qualcosa soprattutto in casa cellese-varazzina si sta muovendo. La squadra di Mario Pisano è lanciatissima e – come detto dal proprio attaccante Righetti – per non sprecare la vittoria pesantissima in rimonta contro il Rivasamba, deve centrare i tre punti nella difficile trasferta di Begato 9. Incontrerà un Campomorone ferito dalle cinque reti incassate la scorsa settimana a sorpresa contro la Praese, squadra che giace sul fondo della graduatoria.