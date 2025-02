Calcio dilettanti: le cinque partite da non perdere

Un weekend avaro di match di cartello questa settimana. Ma è comunque possibile, seguendo i temi dei diversi campionati, estrarre una cinquina di gare che potrebbero però rivelarsi molto importanti al termine della stagione.

Serie D: Cairese – NovaRomentin (domenica ore 14,30 al Brin)

Con l’Albenga escluso dal campionato e il Vado che difficilmente potrà recuperare sul Bra capolista, l’unica savonese ancora in ballo è la Cairese, a caccia della salvezza. I gialloblù a quota 29 si trovano a tre punti di distanza dalla zona playout. Non abbastanza per stare tranquilli. La squadra dopo un inizio zoppicante ha da qualche mese ormai assunto una fisionomia chiara intorno al 4-3-3 verticale disegnato da Nappi. Dopo i pareggi contro Bra, Ligorna e Chisola e la vittoria contro il Vado, Boveri e compagni proveranno a strappare punti a un’altra big del torneo.

Eccellenza: San Francesco Loano – Pietra Ligure (domenica ore 15 Ellena)

Sfida salvezza e corsa playoff si incrociano come in tanti altre occasioni ma in questo caso la rivalità vista la prossimità territoriale ci mette un po’ di pepe in più. I padroni di casa sono nel gruppone che ambisce alla salvezza diretta. Gli ospiti sono la terza forza del campionato e, nella speranza che Rivasamba e Celle Varazze perdano pezzi per strada, devono consolidare il piazzamento alle spalle della coppia di testa. Il terreno di gioco potrebbe imporre ai biancocelesti una gara diversa rispetto al solito, interessante sarà vedere come si districherà la squadra di Cocco.

Eccellenza: Celle Varazze – Bogliasco (domenica ore 15 all’Olmo-Ferro)

Smoking o tuta da lavoro a questo punto non importa. Quel che conta per il Celle Varazze è vincere per infiammare il testa a testa, che potrebbe durare fino alle ultime giornate, con la capolista Rivasamba. Ma occhio al Bogliasco di mister Davide Palermo che torna all’Olmo-Ferro dove era stato allenatore del Celle, prima della fusione. I genovesi pur da neopromossi sono la grande sorpresa del torneo. Match delicato perché il Rivasamba dovrebbe avere vita facile contro il Serra Riccò.

Promozione: Millesimo – Ventimiglia (domenica ore 15 al Comunale)

Millesimo e Pontelungo 46, Carcarese 45. Nove giornate al termine. Una potrà festeggiare l’Eccellenza. Del grande percorso delle tre società abbiamo scritto ieri (qui l’editoriale). Domenica il turno più difficile sulla carta è quello degli uomini di mister Fabio Macchia. Le due avversarie sono invece attese dai match da non sbagliare contro le due ultime in classifica: Pontelungo in trasferta contro il Cella e Carcarese in casa contro l’Argentina Arma.

Prima Categoria “B”: Old Boys Rensen-Savona (sabato ore 15,30 al Gambino)

Il Savona finisce spesso nella top five per la grande attenzione che genera e per l’equilibrio che regna nel girone “b” che rende ogni gara dei biancoblù potenzialmente decisiva per le sorti del torneo. All’andata, era la prima partita di mister Cola, gli arenzanesi avevano imposto la loro legge all’Olmo-Ferro battendo i biancoblù. Dal canto loro gli Striscioni dopo la vittoria col Multedo dovranno fare attenzione visto che gli avversari possono giocare con la testa libera: i 29 punti conquistati sono infatti garanzia di salvezza.