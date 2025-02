Calcio dilettanti: cosa vedere neve permettedo, ben due prima vs seconda

L’incognita del maltempo potrebbe ridisegnare il weekend sportivo ormai alle porte. In particolare la neve potrebbe condizionare anche le due partite selezionate che si disputeranno in Val Bormida. I match sono tutti in programma domenica.

Serie D, Cairese vs Derthona (ore 14,30 al Brin)

La Cairese è stata sconfitta 3 a 0 sul campo della Lavagnese dopo sette risultati utili di fila. In casa contro la formazione bianconera, l’occasione per ottenere tre punti che sarebbero pesantissimi in chiave salvezza diretta. La formazione di Tortona non sta attraversando un bel periodo, ma è comunque in piena lotta. Punti che valgono doppio in palio per mister Marco Nappi.

Eccellenza, Celle Varazze vs Rivasamba (ore 15 all’Olmo-Ferro)

Il Celle Varazze ha fatto all-in investendo tantissimo per andare in Serie D e per farlo dalla porta principale visto che i playoff sono una strada molto stretta. Sebbene Lavagnese e Cairese abbiano dimostrato che la vincente ligure può giocarsi le proprie carte. Scivolare a -7 dalla capolista Rivasamba potrebbe essere un duro colpo, mentre metterle il fiato sul collo salendo a -1 potrebbe al contrario dare propulsione alla formazione di Mario Pisano.

Promozione “A”, Millesimo vs Sampierdarenese (ore 15 al Comunale)

Banco di prova importante per i giallorossi, impegnati da secondi in classifica insieme al Pontelungo a tenere il ritmo della capolista Carcarese, avanti di due punti. La Sampierdarenese è però squadra determinata a rimanere in pianta stabile in zona playoff. I genovesi hanno vinto tanto (11 gare) ma hanno difettato a volte nel saper cogliere i punticini che alla fine contano (6 sconfitte). Una partita che potrebbe rivelarsi ricca di goal anche se all’andata i lupi la spuntarono col minimo scarto, 1 a 0.

Prima Categoria “A”, Baia Alassio vs Golfo Dianese (domenica ore 15 al Ferrando)

Prima in classifica contro seconda in classifica divise da solo un punto di distanza. Non servono troppe parole per descrivere il fascino di questa partita, con la squadra di mister Enrico Sardo che ha la ghiotta occasione per incrementare il distacco contro la più diretta inseguitrice. Una partita, tra l’altro, dal sapore particolare per il mister visti i suoi trascorsi in rossoblù.

Prima Categoria “B”, Vadese vs Savona (domenica ore 15 al Chittolina)

Non è la sfida playoff dello scorso anno. Ma si tratta comunque di una gara ricca di spunti in cui si incrociano la lotta per la vittoria finale e quella per la permanenza nella categoria. Le condizioni meteo potrebbero spostare la gara sul terreno della battaglia, storicamente più congeniale a chi deve salvarsi. Il Savona ha brillato nell’ultimo periodo, anche se contro un’altra pericolante come la Spotornese ha faticato oltremodo. Se un episodio isolato lo dirà solo l’esito della partita di domenica. La Vadese dal canto suo ha messo in grossa difficoltà il Masone la scorsa settimana pur perdendo 2 a 1.