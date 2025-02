Serie D. Albenga escluso dal campionato, la lettera dei tifosi: “Ti hanno ferita ma non uccisa, la nostra storia continuerà”

Albenga. Per la storia, il club e soprattutto i tifosi dell’Albenga, oggi è il giorno più triste della storia recente del club bianconero. Si è scritta l’ultima pagina del libro che ha raccolto diversi brutti capitoli in questa stagione e che, oggi pomeriggio, è terminato. Oggi l’Albenga non si è presentata a Novara per giocare la partita contro il NovaRomentin, la seconda mancata partecipazione del campionato che, secondo il regolamento, significa esclusione.

I più colpiti sono ovviamente i tifosi, oltre che i giocatori, che in questa stagione non hanno mai abbandonato il club con lettere sui social e contestazioni ad ogni partita, anche in trasferta. E anche oggi pomeriggio si sono fatti sentire, con una commovente lettera pubblicata sul gruppo social “Associazione Culturale Orgoglio Ingauno”:

“Non è vero che oggi non stai giocando. Oggi, non ti hanno permesso di scendere in campo e stai così finendo anticipatamente di giocare la partita più triste della tua lunga storia, la più turbolenta e vergognosa stagione sportiva della tua vita. Oggi, come ieri e domani siamo assieme a te, U.S. ALBENGA ! Non solo quando vinci, ma anche quando pardi, e soprattutto se fallisci. Perché a fallire, cara Unione Sportiva Albenga, non sei tu. I falliti sono altri, ma non meritano menzione. Ti hanno ferita definitivamente oggi, l’ultima e l’unica nostra speranza è quella che ci possano essere le condizioni per far sì che la nostra amata squadra femminile possa finire regolarmente il proprio campionato! Ti hanno ferita, bada bene, ma non ucciso. L’Albenga ci sarà, continuerà ad esistere, questo è poco ma è sicuro, con la sua casacca bianca con la banda nera e allo stadio Annibale Riva, casa tua da sempre e per sempre. Sarà una fine ed un inizio, una continuazione di 120 anni di storia, centovent’anni di storia !!!! Lo dobbiamo non a noi stessi, ma a tutti coloro che hanno fatto parte di questa lunghissima storia sportiva. Oggi ci chiudiamo in religioso silenzio. Orgogliosi e fieri di essere ingauni! Poi la nostra Storia… continuerà !”

Arriva in questi minuti anche il messaggio da parte del presidente dei Fedelissimi Andrea Lupi:

“Essere ingauni vuol dire essere orgogliosi e combattivi. Oggi si chiude con un epilogo tragico, una situazione che hanno creato personaggi che nulla hanno a che fare con lo sport, coadiuvati da collaborazionisti interni che devono vergognarsi di circolare in città. I Fedelissimi, il nostro gruppo, è sempre stato presente. Anzi, è stato anche criticato, ma noi sappiamo quello che abbiamo fatto in questi anni, che sono stati anche molto belli e pieni di soddisfazioni. Oggi dobbiamo arrenderci non per colpa nostra , noi amiamo l’US Albenga, e mai nessuno ci porterà via questa passione. Risorgeremo come la fenice più forti di prima. Un abbraccio ed un ringraziamento a tutto il gruppo sia ai più attivi che a quelli meno attivi, da domani penseremo sul da farsi e vedremo chi veramente ha a cuore questa maglia e 97 anni di storia”.